Ziraat Türkiye Kupası
Milli güreşçilerden ziyaret

Milli güreşçilerden ziyaret

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Zagreb'te düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya alan milli güreşçi Nesrin Baş ile aynı şampiyonada ülkemizi temsil eden Selvi İlyasoğlu'nu ağırladı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Milli güreşçilerden ziyaret

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Zagreb'te düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya alan milli güreşçi Nesrin Baş ile aynı şampiyonada ülkemizi temsil eden Selvi İlyasoğlu'nu ağırladı. Ziyarette; Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç ile Amatör Şubelerden ve Tesislerden Sorumlu Yönetici Turgut Koç yer aldı.

Anasayfa
Fotomaç Keşfet
