Milli güreşçilerden ziyaret

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Zagreb'te düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalya alan milli güreşçi Nesrin Baş ile aynı şampiyonada ülkemizi temsil eden Selvi İlyasoğlu'nu ağırladı. Ziyarette; Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, Asbaşkan ve İcra Kurulu Başkanı Murat Kılıç ile Amatör Şubelerden ve Tesislerden Sorumlu Yönetici Turgut Koç yer aldı.
