  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Güreş Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Taha Akgül seçildi

Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Taha Akgül seçildi

18 Aralık Çarşamba günü gerçekleşen Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda Taha Akgül, başkan olarak seçildi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 15:21 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 15:35
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye Güreş Federasyonu Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Taha Akgül seçildi

Türkiye Güreş Federasyonunun olağan genel kurulunda başkanlığa Taha Akgül seçildi. Federasyonun 6. olağan ve mali genel kurul toplantısı, Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de yapıldı. Mevcut başkan Şeref Eroğlu'nun aday olmadığı genel kurulda, başkanlık için Taha Akgül ve Selçuk Çebi yarıştı.

Kullanılan 288 oyun 189'unu alan Taha Akgül, federasyonun yeni başkanı oldu. Çebi 92 oyda kalırken, 7 oy ise geçersiz sayıldı. Çebi, sayım sürerken Akgül'ü tebrik etti.

Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Taha Akgül başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Mesut Özarslan, Abdullah Şanlı, Arslan Narin, Murat Şahin, Hüseyin Kaya, Şems Sezal, İsmail Yağbat, İhsan Gürol Güzey, İbrahim Demirtürkoğlu ve Ahmet Yıldırım yer aldı.

Sporculuk hayatını bronz madalya kazandığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından noktalayan Akgül, kariyerinde 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde etti. Akgül, bu üç kulvarda 15 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazandı.

Genel kurula, olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi olan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı.

TAHA AKGÜL'DEN TESİS SÖZÜ

REKLAM - Halkbank
Menemen FK - MKE Ankaragücü | CANLI
DİĞER
Salı akşamının galibi “Bir Gece Masalı” Canfeza’nın beklenmedik çıkışı izleyiciyi ekrana kilitledi!
Başkan Erdoğan'dan Filistin ve Suriye diplomasisi: Lübnan Başbakanı Necip Mikati'yi kabul etti
G.Saray'a Pogba müjdesi! Engel kalmadı
F.Bahçe'den stoper operasyonu! 62 milyon Euro'luk takviye
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'da Bodrum FK mesaisi Fırtına'da Bodrum FK mesaisi 18:21
Menemen FK - MKE Ankaragücü | CANLI Menemen FK - MKE Ankaragücü | CANLI 17:56
Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası! Soruşturma başlatıldı 17:55
Batshuayi: Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi... Batshuayi: Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi... 16:28
Antalyaspor penaltılarda kazandı! Antalyaspor penaltılarda kazandı! 15:55
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi 15:36
Daha Eski
Gol düellosunda turlayan Kocaeli Gol düellosunda turlayan Kocaeli 15:35
İstanbulspor gruplara kaldı İstanbulspor gruplara kaldı 15:33
Bolu rahat turladı Bolu rahat turladı 15:31
Bodrum FK adını gruplara yazdırdı Bodrum FK adını gruplara yazdırdı 15:20
Taha Akgül başkanlığa seçildi Taha Akgül başkanlığa seçildi 15:15
G.Saray'dan taraftarlara dolandırıcılık uyarısı G.Saray'dan taraftarlara dolandırıcılık uyarısı 15:03