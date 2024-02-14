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Milli güreşçi Selçuk Can Avrupa şampiyonu oldu!

Son dakika spor haberi: Milli güreşçimiz Selçuk Can grekoromen stil 72 kilo finalinde Azerbaycanlı Ganizade'yi 2-0 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Güreş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2024 Çarşamba 21:37
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Milli güreşçi Selçuk Can Avrupa şampiyonu oldu!

Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Selçuk Can, grekoromen stil 72 kiloda altın madalya elde etti.

Başkent Bükreş'te gerçekleştirilen organizasyonda Selçuk Can, grekoromen stil 72 kilonun finalinde Azerbaycanlı Ulvi Ganizade'yle karşılaştı.

Rakibini 2-0 yenen 28 yaşındaki Selçuk Can, altın madalyanın sahibi oldu.

Aynı kiloda gümüş madalyayı Azerbaycanlı Ulvi Ganizade, bronz madalyaları ise organizasyona bireysel olarak katılan Narek Oganian ve Ukraynalı Parviz Nasibov elde etti.

Ayrıca grekoromen stil 67 kiloda Murat Fırat, Ermeni rakibi Slavik Galstyan'ı 5-4 yenerek bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

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