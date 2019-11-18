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18 Kasım 2019, Pazartesi
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Büyükşehir Güreş’te 3’üncüsü oldu

Erzurum Büyükşehir Güreş’te Türkiye 3’üncüsü oldu

’nda yapılan müsabakalarda Güreş Takımı, Serbest Güreş Süper Ligi’nde 3’üncüsü oldu.

'nda yapılan müsabakalarda , , Belediyesi ve Büyükşehirsporlu rakiplerini yenen Güreş Takımı, Ankara ASKİ ile berabere kaldı. İstanbul Bahçelievler Belediyespor ve Kocaeli İzmit Belediyespor takımlarının Serbest Güreş Süper Ligi'ne veda ettikleri karşılaşmalarda, Büyükşehir Belediyesi 3'üncüsü oldu. 'de şampiyonluk ipini ise, Ankara İlbank Spor Kulübü göğüsledi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı , "Ata sporumuz olan güreşte de ne kadar iddialı olduğumuzu gösterdik. Gönlümüz, takımımızın Erzurum'a elbetteki şampiyon olarak dönmesini arzu ediyordu ama yeni döneme Erzurum damgasını vuracağımıza yürekten inanıyoruz" dedi. 15-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ve Türkiye'yi uluslararası arenada temsil eden güreşçilerin mindere çıktığı müsabakalarda Erzurum Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı'nın, Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Bahçelievler Spor, , Kocaeli Büyükşehirspor ve Kahramanmaraşspor karşısında büyük başarı elde ettiğini belirten Başkan Sekmen, takımın yoluna Süper Lig'de devam edeceğinin altını çizdi. Başkan Sekmen, "Tüm sporcularımızı ve teknik heyetimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Takımımızın inşallah yeni dönemde çok daha fazla çalışarak Erzurum'a şampiyonluk getireceğine yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

  1. 18.11.2019
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