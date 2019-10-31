Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Türkiye damgası! Üç altın madalya... - Son dakika Güreş haberleri - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
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Şampiyonası'na damgası! Üç ...

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Türkiye damgası! Üç altın madalya...

Dünya Bilek Güreş, Şampiyonası'nda bedensel engelli +75 kilo kategorisinde , bedensel engelli gençler 55 kilo kategorisinde ve bedensel engelli 75 kiloda kazandı.

Şampiyonası'na Türk sporcular damga vurdu. Bedensel engelli kategorisinde yarışan iki milli sporcumuz ile ülkemizi gururlandırdı.

Bedensel engelli +75 kategorisinde , bedensel engelli gençler 55 kilo kategorisinde , bedensel engelli 75 kiloda ise altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

  1. 31.10.2019
  2. Güncelleme: 31.10.2019 19:43
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