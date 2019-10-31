Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Türkiye damgası! Üç altın madalya...
Dünya Bilek Güreş, Şampiyonası'nda bedensel engelli +75 kilo kategorisinde Ümit Burunlular, bedensel engelli gençler 55 kilo kategorisinde Fatih Kamuz ve bedensel engelli 75 kiloda Gökhan Seven altın madalya kazandı.
Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Türk sporcular damga vurdu. Bedensel engelli kategorisinde yarışan iki milli sporcumuz altın madalya ile ülkemizi gururlandırdı.
Bedensel engelli +75 kategorisinde Ümit Burunlular, bedensel engelli gençler 55 kilo kategorisinde Fatih Kamuz, bedensel engelli 75 kiloda ise Gökhan Seven altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.
- 31.10.2019
- Güncelleme: 31.10.2019 19:43
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Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Ne olursa olsun bugüne kadar yaşattıkları için seviyoruz seni OBRADOVİÇ.
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savaş İyi ora da kaldığı isabet olmuş.
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Toplam 2
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Fb li Yarin milyon dolara baska kulupler satar para kazanir birinin egosu yizinden bi yildiz gidiyor bu cocukta cok is var aslında
Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'na Türkiye damgası! Üç altın madalya... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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