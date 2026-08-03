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Haberler Göztepe Günay atağı

Günay atağı

Göz Göz, Galatasaray forması giyen deneyimli kaleci Günay Güvenç’i kadrosuna katmak için çalışmalarını hızlandırdı. İzmir ekibi 35 yaşındaki oyuncunun transferi için temaslara başladı

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Günay atağı

Yeni sezonda Avrupa kupalarını hedefleyen Göztepe, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kadrosunun birçok bölgesini güçlendiren İzmir temsilcisi, Mateusz Lis'in ayrılığının ardından kaleci takviyesi için de harekete geçti. İzmir'in sarı-kırmızılı ekibi, Galatasaray'da forma giyen 35 yaşındaki deneyimli kaleci Günay Güvenç'i kadrosuna katmak için harekete geçti. İzmir temsilcisinin, deneyimli file bekçisi için Galatasaray ile temasa geçtiği ve transferi kısa süre içerisinde sonuçlandırmak istediği belirtildi.

GÜNAY GÜVENÇ'TEN YEŞİL IŞIK

Kaleyi yerli bir isme emanet etmek isteyen İzmir'in köklü kulüplerinden Göztepe, bu transferin bitmesine kesin gözüyle bakıyor. Günay Güvenç'in Galatasaray ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor fakat daha önce Göztepe forması da giyen deneyimli kalecinin, transfere sıcak baktığı ifade edildi. Trendyol Süper Lig 2023/24 sezonundan bu yana Galatasaray formasıyla 36 maça çıkan Günay Güvenç, bu karşılaşmalarda kalesinde 34 gol görürken 11 maçta da rakiplerine gol izni vermedi.

Galatasaray ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan daha önce Göztepe forması da giyen Günay Güvenç İzmir ekibinin formasını giymeye sıcak bakıyor.

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