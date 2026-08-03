Armstrong parmak ısırtıyor

Göztepe'nin yeni transferlerden Sinclair Armstrong Slovenya kampında performansıyla yıldızlaştı. 22 yaşındaki İrlandalı golcü beklentileri karşılayacağının sinyallerini verdi. Genç futbolcu kampta 2-0 kazanılan HNK Gorica maçında 1, 2-1 galip gelinen FC Zorya Luhansk mücadelesinde 2 gol birden atıp takımın en skoreri olmayı başardı. Armstrong performansıyla taraftarları heyecanlandırdı.
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Göztepe'nin yeni transferlerden Sinclair ArmstrongSlovenya kampında performansıyla yıldızlaştı. 22 yaşındaki İrlandalı golcü beklentileri karşılayacağının sinyallerini verdi. Genç futbolcu kampta 2-0 kazanılan HNK Gorica maçında 1, 2-1 galip gelinen FC Zorya Luhansk mücadelesinde 2 gol birden atıp takımın en skoreri olmayı başardı. Armstrong performansıyla taraftarları heyecanlandırdı.