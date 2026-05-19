Heliton veda etti

Göztepe'nin 2023-24 sezonu ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı savunma oyuncusu Heliton, sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesinin sona ermesinin ardından yaptığı paylaşımla takıma veda etti. Deneyimli stoper, Göztepe'de geçirdiği 2.5 yılın kendisi için çok özel olduğunu belirtirken, sarı-kırmızılı taraftarların desteğini unutmayacağını söyledi.