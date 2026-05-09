Mateusz Lis ‘dalya’ diyecek

Göztepe'nin Polonyalı kalecisi Mateusz Lis'i dalya heyecanı sardı, Süper Lig'de 2021-2022'de Altay'da 35 maçta görev alan Lis, 2023-2024 sezonu başında Göztepe'ye transfer oldu. Sarı-kırmızılı ekiple 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan ve Süper Lig'e dönen 29 yaşındaki file bekçisi, Göztepe formasıyla 64 Süper Lig maçını geride bıraktı. Lis, bugün Gaziantep maçında forma giyerse Süper Lig'de 100. maçına çıkacak.
09 Mayıs 2026 06:50
