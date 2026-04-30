Arda Okan resitali

Avrupa’yı hedefleyen Göztepe’de kritik Trabzonspor maçı öncesi Arda Okan Kurtulan takımın en önemli kozlarından biri oldu. 23 yaşındaki sağ bek, attığı 4 golle dikkati çekti
Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 06:50
Göztepe'nin sağ beki Arda Okan Kurtulan'ın yükselen performansı, Trabzonspor deplasmanı öncesinde umut verdi. Ligde ikinci devrede sakatlıklar nedeniyle birçok maçta oynayamayan 23 yaşındaki savunmacı, yeniden performansını yükseltti. Arda Okan, son olarak 2-0 kazanılan Antalya maçına da ilk 11'de başlayıp, fileleri sarstı ve galibiyette önemli rol oynadı. Bu sezon attığı 4 golle de takımdaki birçok hücumcuyu geçti. Genç oyuncu; hücumcular Sabra (kiralık gitti), Jeferson, Luiz, Olaitan (Beşiktaş'a gitti) ve Antunes'ten daha fazla gol sevinci yaşadı. F.Bahçe altyapısından yetişen başarılı sağ bek, kariyerine forvet başladı.