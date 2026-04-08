Varsa yoksa zafer

Süper Lig'deki 6 maçlık galibiyet hasretine geçen hafta Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek son veren Göztepe, bugün evinde Galatasaray'la oynayacağı erteleme maçı öncesinde direkt Avrupa kupalarına katılma yarışında yeniden umutlandı. Hafta sonundaki derbilerde Trabzonspor'un Galatasaray'ı 2-1, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 yenmesiyle şampiyonluk ve Avrupa yarışı iyice kızıştı. Bitime 6 hafta kala bugünkü kritik maç , iki takımın yanı sıra yarıştaki takımların tamamını da yakından ilgilendiriyor. Göz-Göz rakibini yenerse hem 55 yıl sonra Avrupa iddiasını güçlendirecek hem de şampiyonluk hattında iki hafta önce 7 puan olan fark 1 puana inecek.

STOİLOV DA SİFTAH PEŞİNDE

Galatasaray'la oynadığı son 8 maçı kaybeden İzmir temsilcisi, bugün evinde taraftarı önünde zincir kırmaya çalışacak. Sarı-kırmızılılar, renktaşı karşısında yalnız 7 yıl önce, 2019-2020 sezonunda İzmir'de Bornova Stadı'nda oynanan maçtan 2-1 galip ayrıldı. Şimdiye kadar Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan 3 maçta Galatasaray galip geldi. Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov da Trendyol Süper Lig'de şimdiye kadar yalnız Galatasaray'dan puan alamadı. Bulgar teknik adam, hem Avrupa kupalarında iddialı duruma geçmek hem de siftah yapmak için bu kez sarı-kırmızılılardan puan almak istiyor.

Sahasında 6 maçtır bileği bükülmeyen Göztepe, İzmir'de oynadığı son 3 maçtan beraberlikle ayrıldı. En son yenilgisini, 7 Aralık 2025'te 2-1'lik sonuçla Trabzonspor karşısında aldı.