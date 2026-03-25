Kader haftaları

Trendyol Süper Lig'de son 6 maçında 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak toplam 14 puanlık bir kayıp yaşayan Göztepe, bu düşüşle birlikte Avrupa hedefi adına da önemli bir fırsatı kaçırdı. Göz-Göz, milli ara ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle oluşan üç haftalık boşluğu iyi değerlendirerek lige güçlü bir giriş yapmayı hedefliyor. Göz- Göz, nisan ayında karşılaşacağı beş takım ile zorlu bir fikstürle karşılaşacak. İzmir ekibi, ilk olarak deplasmanda G.Birliği ile mücadele edecek. Bu maç, hem moral hem de puan tablosundaki konum açısından büyük önem taşıyor.

EN ZOR DEPLASMAN KOCAELİ

Başkent'teki bu maçın ardından Göztepe, lideri Galatasaray'ı ağırlayacak. İç sahada Kasımpaşa ile oynayacağı maçta da galibiyet hedefi güden sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaya büyük bir motivasyonla çıkacak. Üç maçlık serinin ardından Kocaelispor deplasmanı, Göztepe için sezonun en zorlu sınavlarından biri olarak öne çıkıyor.

Nisan ayının sonunda da rakip İzmir'de Antalyaspor olacak. Süper Lig'de Toplam beş maçlık bu süreçte, Göz-Göz'ün amacı, taraftar desteğini en iyi şekilde değerlendirerek puan kayıplarını en aza indirip, Avrupa kupaları yarışında tekrar iddialı duruma geçmek.