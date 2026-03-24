Juan kendini aştı

Süper Lig'de son haftalarda yaşadığı düşüşe engel olamayan Göztepe'nin Brezilyalı ileri uç oyuncularından Juan bu sezon kendini aştı. Sarı-kırmızılılarda iki sezondur görev yapan Juan, henüz sezon bitmeden geçen yılki performansına ulaştı. Transferde de gözde olan 24 yaşındaki Brezilyalı ligde oynadığı 24 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Geçen sezon 26 maçta aynı gol ve asist sayısına ulaşan Juan kalan 8 haftada 1 gol katkısı daha verirse bireysel rekorunu kıracak.

4 YABANCI MİLLİ TAKIMLARDA

Göztepe'nin 4 yabancı oyuncusu sezona milli maçlar nedeniyle verilen arada ülkelerinin milli takımlarına davet edildi. Kaleci Mateusz Lis, Polonya Milli Takımı'na çağrılıp ilk kez milli formayı giyecek olmanın heyecanını yaşarken, Miroshi Tanzanya, Krastev Bulgaristan, U19 takımda görev yapan Salem Bouajila ise Tunus U20 Milli Takımı'na gitti. Göztepe milli ara sonrası 4 Nisan'da Gençlerbirliği'yle deplasmanda, 12 Nisan'da erteleme maçında Galatasaray'la karşılaşacak.

JEH VE LUIZ SINIFTA KALDI

Sarı-kırmızılıların gol yollarındaki sıkıntısına çare olmaları için ara transfer döneminde alınan Brezilyalılar Jeferson (Jeh) ve Guilherme Luiz ise takıma katkı sağlamadı. Toplam 7 maçta süre alan Guilherme 2 kez 11'de forma giydi. Jeferson ise 6 maç sonradan oyuna dahil oldu hiç skor katkısı veremedi.

EMERSON COŞTU

Göztepe'nin Fransa temsilcisi Toulouse'a sattığı Emersonn gollerini sürdürüyor. 21 yaşındaki genç oyuncu Fransa Ligi'nde toplamda 4 gole ulaştı Almanya'da RB Leipzig'e sattığı Brezilyalı Romulo ise Bundesliga'da toplam yedi kez ağları sarstı.