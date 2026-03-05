Final gibi maç

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son 4 maçtır gol atamayıp kazanamayan ve 5. sıraya gerileyen Göztepe’nin, Cumartesi günü deplasmandaki Başakşehir maçı adeta sezon finali olacak

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 06:50
Avrupa hedefiyle başladığı sezonda hep üst sıralarda yer alan Göztepe, sadece 2 hafta ilk 5 dışında kaldı. Son maçlarda yaşadığı düşüşle rakipleriyle puan farkını artırma şansını kaybeden Göz-Göz'ün final gibi maçta kozlarını paylaşacağı 6. Başakşehir'le arasında sadece 3 puan kaldı. İlk yarıda rakibini 1-0 yenen İzmir ekibi, İstanbul'dan puan ya da puanlar aldığı takdirde ikili averaj avantajını da eline geçirecek. Olası yenilgi durumunda ise sarı-kırmızılılar 6. sıraya gerileyip Avrupa potasından çıkacak. Sosyal medyadan destek çağrısı yapan taraftarlar da futbolculara yönelik sert tepkiler gösterilmemesi gerektiğini ve takıma inandıklarını vurgulayan mesajlar paylaştı.

YENİ GELENLER ESKİLERİ ARATTI

Göztepe'de devre arasında gelen forvetler Luiz ve Jeferson, şu ana kadar beklentilerin altında kaldı. Luiz, 6 maçta 154 dakika, Jeferson ise yine 6 maçta 131 dakika süre almasına rağmen gol ya da asist katkısı veremedi. Sezon başında Toulouse'ye 3.2 milyon euro'ya giden Emersonn, 3 maçta 1 gol, devre arasında kiralık ayrılan Sabra da 9 maçta 1 gol atarak, iki yeni transferden fazla katkı sağladı.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
