CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe'nin evinde bileği bükülmüyor!

Göztepe'nin evinde bileği bükülmüyor!

Göztepe, Kocaelispor ile 0-0 berabere kalarak 5. sıradaki yerini korudu; iç sahada yenilgisiz serisini sürdürdü ve son 3 maçta gol yemedi. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 11:06 Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2025 Pazartesi 11:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Göztepe'nin evinde bileği bükülmüyor!

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor ile berabere kalmasına rağmen 5. sıradaki yerini koruyarak Avrupa yarışındaki takibini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 13. hafta maçında Gürsel Aksel Stadyumu'nda Kocaelispor'u konuk etti. Golsüz sona eren karşılaşmadan bir puanla ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 23'e yükselterek 5. sıradaki yerini korudu. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen İzmir temsilcisi, ligin 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

SARI-KIRMIZILILAR, İÇ SAHADA YENİLGİSİZ DEVAM EDİYOR

Göztepe, taraftarı önünde yoluna yenilgisiz devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar 6 iç saha maçına çıkan sarı-kırmızılılar, hiçbir karşılaşmada mağlup olmadı. Üç galibiyet ve üç beraberlik alan İzmir ekibi, iç sahada toplayabileceği 18 puanın 12'sini hanesine yazdırdı. Göztepe, evinde oynadığı maçlarda Fenerbahçe, Konyaspor ve Kocaelispor'la berabere kalırken, Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği'ni ise mağlup etmeyi başardı.

GÖZTEPE, LİGDEKİ SON 3 MAÇTA GOL YEMEDİ

Trendyol Süper Lig'de savunma performansıyla dikkat çeken Göztepe, son üç maçında kalesini gole kapatmayı başardı. Bu süreçte Gençlerbirliği'ni 1-0, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden İzmir ekibi, Kocaelispor'la da golsüz berabere kaldı.

Saint-Gilloise ve derbi öncesi müjdeli haber!
D&R REKLAM
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Başkan Erdoğan Külliye'de Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'u kabul edecek
Üründül'den Tedesco'ya eleştiri! "Bu kadar dakika..."
Çakar'dan Altay'a sert eleştiri! "Rize'nin iki golü de..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi G.Saray'da ayrılık kararı! O ismin bileti kesildi 10:44
Fenerbahçe Beko'da Avrupa Ligi sınavı! Fenerbahçe Beko'da Avrupa Ligi sınavı! 10:43
Üründül'den Tedesco'ya eleştiri! "Bu kadar dakika..." Üründül'den Tedesco'ya eleştiri! "Bu kadar dakika..." 10:36
Serik Spor-Sarıyerspor maçı detayları! Serik Spor-Sarıyerspor maçı detayları! 10:34
NBA'de Thunder serisini 9 maça çıkardı! NBA'de Thunder serisini 9 maça çıkardı! 10:28
Konyaspor-Antalyaspor maçı detayları! Konyaspor-Antalyaspor maçı detayları! 10:15
Daha Eski
Çakar'dan Altay'a sert eleştiri! "Rize'nin iki golü de..." Çakar'dan Altay'a sert eleştiri! "Rize'nin iki golü de..." 09:45
Başakşehir-Trabzonspor maçı detayları! Başakşehir-Trabzonspor maçı detayları! 09:27
Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık! Fenerbahçe'de 1 transfer 1 ayrılık! 09:06
"Nasıl ilk 11'de oynar?" "Nasıl ilk 11'de oynar?" 08:44
"Şeytanlık yapmasını engelledi" "Şeytanlık yapmasını engelledi" 08:42
Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum! Tedesco'dan G.Saray sözleri: Tercih etmiyorum! 01:08