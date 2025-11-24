Göztepe'nin evinde bileği bükülmüyor!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kocaelispor ile berabere kalmasına rağmen 5. sıradaki yerini koruyarak Avrupa yarışındaki takibini sürdürdü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 13. hafta maçında Gürsel Aksel Stadyumu'nda Kocaelispor'u konuk etti. Golsüz sona eren karşılaşmadan bir puanla ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 23'e yükselterek 5. sıradaki yerini korudu. Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen İzmir temsilcisi, ligin 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak.

SARI-KIRMIZILILAR, İÇ SAHADA YENİLGİSİZ DEVAM EDİYOR

Göztepe, taraftarı önünde yoluna yenilgisiz devam ediyor. Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar 6 iç saha maçına çıkan sarı-kırmızılılar, hiçbir karşılaşmada mağlup olmadı. Üç galibiyet ve üç beraberlik alan İzmir ekibi, iç sahada toplayabileceği 18 puanın 12'sini hanesine yazdırdı. Göztepe, evinde oynadığı maçlarda Fenerbahçe, Konyaspor ve Kocaelispor'la berabere kalırken, Beşiktaş, Başakşehir ve Gençlerbirliği'ni ise mağlup etmeyi başardı.

GÖZTEPE, LİGDEKİ SON 3 MAÇTA GOL YEMEDİ

Trendyol Süper Lig'de savunma performansıyla dikkat çeken Göztepe, son üç maçında kalesini gole kapatmayı başardı. Bu süreçte Gençlerbirliği'ni 1-0, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup eden İzmir ekibi, Kocaelispor'la da golsüz berabere kaldı.