Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Göztepe Göztepe son 5 maçta rakibine karşı galibiyet alamadı!

Göztepe, Süper Lig’de pazar günü Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Son 5 maçta rakibine karşı galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, Alanya’da 3 puan arıyor. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 16:25
Süper Lig'de milli ara sonrası pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek 16 puana sahip 3'üncü yenilgisiz Göztepe, rakibini son 5 maçta yenemedi. Son olarak Alanyaspor'u 2020-2021 sezonunda Gürsel Aksel Stadı'nda 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, daha sonraki maçlarda 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik elde etti.

GÖZTEPE GALİBİYET ARIYOR

2020-2021'in ikinci yarısında Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Göztepe, 2021-2022'de deplasmandan 2-2'lik beraberlik döndü. İzmir'deki maçı 2-0 kaybetti. Göz-Göz, geçen sezon da Alanyaspor'u mağlup etmeyi başaramadı. Alanya'daki randevu 1-1 berabere sonuçlanırken, İzmir'de kazanan 1-0'lık skorla Alanyaspor oldu. Göztepe geçen sezon Alanyaspor'a yenilerek Gürsel Aksel Stadı'ndaki ilk puan kaybını da yaşamıştı. Hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda Ürdün Milli Takımı'nda sakatlanan golcü İbrahim Sabra'nın durumunun iyiye gittiği ifade edilirken, Benin Milli Takımı'na katılan ofansif orta saha oyuncusu Junior Olaitan'ın da hazır olduğu kaydedildi. Göztepe'de omzundan sakatlık geçiren sağ kanat Ogün Bayrak'ın ise tedavisine devam ediliyor.

