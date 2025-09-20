Göztepe'den şov

Geçen sezon Beşiktaş'a karşı hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda çelme takan Göztepe, Gürsel Aksel Stadı'nda dolu tribünler önünde aynı senaryoyu sahneye koydu. Müthiş bir baskıyla maça başlayan Göz-Göz, henüz 4'te taç atışından gelen topta Heliton-Juan işbirliğinde Juan'la ağları havalandırdı. 19'da Janderson'un pasında, Rhaldney, altı pas içerisinde topu filelere gönderip tribünleri daha da coşturdu. 84'te oyuna giren Sabra ise 85'te attığı röveşata golüyle maça damga vurdu.

SİFTAH BEŞİKTAŞ'LA

Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon ilk kez sahasında galibiyet sevinci yaşadı. Gürsel Aksel Stadı'nda oynadığı Fenerbahçe ve Konyaspor karşılaşmalarından beraberlikle ayrılan sarı- kırmızılılar, güçlü rakibi Beşiktaş'ı mağlup ederek, bu sezon ilk kez taraftarı önünde galibiyeti kutladı. Süper Lig'de 3 galibiyet, 3 beraberlikle hedefine emin adımlarla namağlup olarak ilerleyen Stanimir Stoilov'un öğrencileri, Kara Kartal'ı eli boş göndererek, bu sezon aldığı üç galibiyette de kalesini gole kapatmayı başardı.

Göztepe'nin 19 yaşındaki Ürdünlü yeni santrforu İbrahim Sabra, Beşiktaş karşısında oyuna girdikten 39 saniye sonra röveşata golü attı. Bu sezon Göztepe formasıyla ilk golünü ağlara gönderdi.

SARI-KIRMIZI KARNAVAL

Göztepe taraftarı, yine üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Tribünleri dolduran sarı-kırmızılı futbolseverler, görsel bir şölen sundu. Karşılaşma öncesinde Göztepe taraftarı ile özdeşleşen Medcezir şarkısını hep bir ağızdan söyleyen tribünler, tüyleri tüyleri diken diken etti. Sarı-kırmızılılar, maç sonunda da takımla birlikte galibiyeti doyasıya kutladı.

İNAN GÜZEL GÜNLERE!

Göztepe'nin resmi X hesabından yapılan "İnan, güzel günlere!" paylaşımıyla, Beşiktaş karşısında elde edilen zafer coşkuyla kutlandı.

NAMAĞLUP DEVAM

Göztepe, 1967-1968 sezonundan sonra ilk kez sezona altı maçlık yenilmezlik serisi ile başladı. Bu sezon evinde Beşiktaş'ı yenerek ilk galibiyetini aldı. F.Bahçe ve Konya ile berabere kaldı. İzmir temsilcisi deplasmanda 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.