Avrupa aşkına

Trendyol Süper Lig'in flaş ekiplerinden Göztepe, bu sezon oynadığı 19 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik alırken, 5 kez mağlubiyet yaşadı. Avrupa kupalarını hedefleyen sarıkırmızılılar, bu süreçte topladığı 34 puanla 4. basamakta bulunuyor. Bu sezon iç sahada yenilgi yüzü görmeyen, 9'da 9 yapan Göz-Göz, aynı oyunu deplasmanda sergilemekte zorlanıyor. Dış sahada lige 2 beraberlikle başladıktan sonra art arda 3 maçını kaybeden İzmir ekibi, ilk galibiyetini 24 Kasım 2024'te Beşiktaş'a karşı almıştı. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, o tarihten sonra deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda düşüşe geçerek 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Göztepe, pazar günü Kadıköy'de kozlarını paylaşacağı şampiyonluk yarışı yapan Fenerbahçe karşısında hata yapmayarak hem 3 maç sonra dışarıda kazanmak istiyor hem de 2025 yılının ilk dış saha galibiyetini almayı hedefliyor. İki takım arasında Trendyol Süper Lig'in ilk devresinde İzmir'de oynanan müsabakada, t

GÖZTEPE'DE ROMULO YOKSA JUAN VAR

Göztepe, Brezilyalı golcülerinden üst düzey verim almayı başardı. 9 gol atan, 22 yaşındaki Romulo'nun, sakat veya cezalı olduğu durumda sahneye Brezilyalı Juan çıktı. 22 yaşındaki sambacı, Romulo'nun cezalı olduğu maçta attığı golle Antalya'yı yıktı.

EMERSONN İDMANA ÇIKTI

Brezilya ekibi A.Paranaense'den kadrosuna kattığı Emersonn Correia da Silva, Göz-Göz'le ilk antrenmanına çıktı. 20 yaşındaki oyuncunun, pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçında kadroda yer alması bekleniyor. Teknik Direktör Stanimir Stoilov'un genç sambacıya maçın gidişatına göre ikinci yarıda şans vermesi bekleniyor.