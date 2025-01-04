Göztepe'de Stanimir Stoilov'dan Galatasaray maçı açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray'a konuk olan Göztepe FK'da Stanimir Stoilov açıklamalarda bulundu.

"GÖZTEPE'Yİ GÖSTERMEK İÇİN İYİ BİR ZAMAN"

Bildiğimiz üzere, aralardan sonra oynanan maçlar zordur. Bugün de zor bir maç olacak. Bizim için önemli olan sadece kendi futbolumuzu göstermek, her zaman olduğu gibi. Az hata yapmamız gerekiyor. Galatasaray şu an lider ama kendi kalitemizi, Göztepe'yi herkese göstermek için iyi bir zaman.

"ÖNLEM ALMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Rakibin iyi oyuncuları olduğunu biliyoruz. Bizim için, benim için önemli olan bizim nasıl oynayacağımız. Güçlü yanlarımızı biliyoruz, bunları sahaya yansıtmak istiyoruz. Rakibin güçlü oyuncularına önlemler almak da önemlidir, bunu da yapmaya çalışacağız.