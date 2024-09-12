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Haberler Göztepe

TRANSFER HABERLERİ | Göztepe, David Datro Fofana için Chelsea ile anlaştı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe'den transferde flaş hamle geldi. İzmir ekibi son olarak David Datro Fofana'yı Chelsea'dan kiralık olarak kadrosuna katmak için İngiliz devi ile anlaştı. Yaşanan gelişmeleri ünlü gazeteci duyurdu. İşte detaylar...

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 20:27 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2024 Perşembe 20:28
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TRANSFER HABERLERİ | Göztepe, David Datro Fofana için Chelsea ile anlaştı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'den transferde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İzmir ekibi son olarak Chelsa'nin 21 yaşındaki golcüsü David Datro Fofana'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için İngiliz devi ile anlaştı.

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