TRANSFER HABERLERİ | Göztepe, David Datro Fofana için Chelsea ile anlaştı!

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'den transferde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre İzmir ekibi son olarak Chelsa'nin 21 yaşındaki golcüsü David Datro Fofana'yı kiralık olarak kadrosuna katmak için İngiliz devi ile anlaştı.

🚨🇹🇷 Göztepe SK agree loan deal with Chelsea for David Datro Fofana after AEK Athens move collapsed. It also include an option to buy and a recall clause in January.
#CFC can bring the player back from January 1, 2025.