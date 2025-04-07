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Haberler Galatasaray Galatasaray’a Icardi müjdesi! Ne zaman İstanbul’a dönecek?

Galatasaray’a Icardi müjdesi! Ne zaman İstanbul’a dönecek?

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'da çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin iyileşme sürecinde önemli bir gelişme kaydedildiği açıklandı. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2025 Pazartesi 15:19
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Galatasaray’a Icardi müjdesi! Ne zaman İstanbul’a dönecek?

Galatasaray'da çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin iyileşme sürecinde büyük bir ilerleme kaydettiği bildirildi.

Galatasaray’a Icardi müjdesi! Ne zaman İstanbul’a dönecek?

Arjantinli futbolcunun geçtiğimiz Aralık ayında Arjantin'de geçirdiği başarılı bir ameliyatın ardından düz koşulara başladığı ifade ediliyor.

Galatasaray’a Icardi müjdesi! Ne zaman İstanbul’a dönecek?

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Icardi son 3 aydır fizyoterapistiyle birlikte yaşıyor.

Galatasaray’a Icardi müjdesi! Ne zaman İstanbul’a dönecek?

Yıldız oyuncunun günde 3-4 saatlik planlı antrenmanlarla iyileşme sürecini hızlandırdığı ve bu süreyi fizyoterapistiyle geçirerek yoğun bir şekilde çalıştığı aktarılıyor.

Galatasaray’a Icardi müjdesi! Ne zaman İstanbul’a dönecek?

Icardi'nin Mayıs ayında İstanbul'a döneceği ve burada sağlık kontrollerinden geçeceği, ardından ise Galatasaray'ın ligin son haftasında oynayacağı maçlarda takımına moral vereceği belirtiliyor.

Galatasaray’a Icardi müjdesi! Ne zaman İstanbul’a dönecek?

32 yaşındaki futbolcunun Temmuz ayında başlayacak sezon öncesi kampına tam anlamıyla hazır olacağı vurgulanıyor.

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