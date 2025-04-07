Galatasaray’a Icardi müjdesi! Ne zaman İstanbul’a dönecek?
Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray'da çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin iyileşme sürecinde önemli bir gelişme kaydedildiği açıklandı. İşte ayrıntılar… (GS spor haberleri)
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Yıldız oyuncunun günde 3-4 saatlik planlı antrenmanlarla iyileşme sürecini hızlandırdığı ve bu süreyi fizyoterapistiyle geçirerek yoğun bir şekilde çalıştığı aktarılıyor.
Icardi'nin Mayıs ayında İstanbul'a döneceği ve burada sağlık kontrollerinden geçeceği, ardından ise Galatasaray'ın ligin son haftasında oynayacağı maçlarda takımına moral vereceği belirtiliyor.
32 yaşındaki futbolcunun Temmuz ayında başlayacak sezon öncesi kampına tam anlamıyla hazır olacağı vurgulanıyor.
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