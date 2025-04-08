TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaleci düellosu! Lucas Perri...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bir başka düellonun başladığı ortaya çıktı. Ezeli rakipler, yaz transfer döneminde kaleyi emanet etmek üzere Lucas Perri'yi gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
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LIVAKOVIC YOLCU
Kanarya'nın Lyon'a sunduğu teklifin, G.Saray'ın 5+1 milyon Euro'luk önerisine benzer olduğu kaydedildi. F.Bahçe'nin, Perri'ye ise üç yıllık sözleşme önerdiği ve sezon bitmeden anlaşma sağlamak istediği bildirildi.
Sabah'ın haberine göre maaşta da G.Saray'da kazanacağının üç katının önerildiği öne sürüldü. Livakovic'in Ingiltere'de oynamak istediği, gelen teklifleri değerlendirdiği iddia edildi.
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