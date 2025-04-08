TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaleci düellosu! Lucas Perri...

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışları sürerken, Lucas Perri ismi listenin üst sıralarında yer alıyor. Sarı-kırmızılılara, görüşmeleri ilerlettiği Brezilyalı file bekçisinde Fenerbahçe rakip oldu.

Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre; sarı-lacivertliler de 27 yaşındaki eldivenle ilgileniyor. Fenerbahçe'nin de temas kurdugu ve teknik direktör Jose Mourinho'nun, oyuncuyla özel konuştuğu aktarıldı.