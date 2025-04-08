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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaleci düellosu! Lucas Perri...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaleci düellosu! Lucas Perri...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bir başka düellonun başladığı ortaya çıktı. Ezeli rakipler, yaz transfer döneminde kaleyi emanet etmek üzere Lucas Perri'yi gündemine aldı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2025 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaleci düellosu! Lucas Perri...

Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışları sürerken, Lucas Perri ismi listenin üst sıralarında yer alıyor. Sarı-kırmızılılara, görüşmeleri ilerlettiği Brezilyalı file bekçisinde Fenerbahçe rakip oldu.

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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaleci düellosu! Lucas Perri...

Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberine göre; sarı-lacivertliler de 27 yaşındaki eldivenle ilgileniyor. Fenerbahçe'nin de temas kurdugu ve teknik direktör Jose Mourinho'nun, oyuncuyla özel konuştuğu aktarıldı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaleci düellosu! Lucas Perri...

Bunun üzerine Perri'nin, geleceği için yeniden düşünmeye başladığı belirtildi. Tecrübeli eldivenin, Portekizli hoca ile çalışmaya sıcak baktığı ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaleci düellosu! Lucas Perri...

LIVAKOVIC YOLCU

Kanarya'nın Lyon'a sunduğu teklifin, G.Saray'ın 5+1 milyon Euro'luk önerisine benzer olduğu kaydedildi. F.Bahçe'nin, Perri'ye ise üç yıllık sözleşme önerdiği ve sezon bitmeden anlaşma sağlamak istediği bildirildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kaleci düellosu! Lucas Perri...

Sabah'ın haberine göre maaşta da G.Saray'da kazanacağının üç katının önerildiği öne sürüldü. Livakovic'in Ingiltere'de oynamak istediği, gelen teklifleri değerlendirdiği iddia edildi.

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