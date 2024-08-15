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Bokele Göztepe'de

İzmir ekibi, 24 yaşındaki Kamerunlu milli savunmacıyla 3+1 yıllık imza attı. Bokele, Göztepe’nin bu sezonki 10. transferi oldu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024 Perşembe 06:50
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Bokele Göztepe'de

Göztepe, transferde bombayı patlattı. Göz-Göz, Fransa'da Bordeaux'dan 24 yaşındaki sağ bek ve stoperde oynayan Malcom Bokele'yi kadrosuna kattı. Southampton'dan kaleci Lis ve santrfor Silva transferlerini bitiren sarı-kırmızılılar, şimdi de savunmaya Malcom Bokele takviyesini yaptı. İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "2000 doğumlu defans oyuncusu Malcom Bokele ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Malcom Bokele'ye Göztepe'mize 'hoş geldin' diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

KÜME DÜŞÜRÜLEN BORDEAUX'DA 26 MAÇA ÇIKTI

Bokele, iflas eden ve profesyonel statüsü kaldırılıp Fransa Ligue 2'den düşürülen Bordeaux'da geçen sezon oynadığı 28 maçta, 1 asist katkısı sağladı. Sarı-kırmızılılar, Kamerunlu savunmacıyla birlikte bu sezonki 10'ncu transferini gerçekleştirdi. Öte yandan Göztepe'nin Bulgar Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un, sağ bek ve sağ stoper bölgelerinde forma giyen Malcom Bokele'yi üçlü defansın sağında kullanacağı öğrenildi. Sağ kanat rotasyonunda ise Nazım Sangare ve Ogün Bayrak'a şans vereceği ifade edildi.

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