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Kaleye Ertaç

Göztepe, talibi çok olan Lis'in yerine Ertaç Özbir'i istiyor. Southampton'dan kiralık gelen Polonyalı kalecisini tutması zor gözüken Göz-Göz, Süper Lig'den düşen Ankaragücü'nün 34 yaşındaki tecrübeli eldiveni için girişimlere başladı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2024 Cuma 06:50
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Kaleye Ertaç

Son olarak Orta Afrikalı orta saha Solet'i Bulgar ekibi S.Sofya'dan kiralayan Göztepe kaleci arayışlarına da başladı. Geçen sezon futbol şubesini yöneten Sport Republic'in İngiltere'deki takımı Southampton'dan Polonyalı Lis'i kiralayan ancak 27 yaşındaki kaleciyi kadroda tutması zor gözüken sarı-kırmızılılar alternatiflerini belirledi. Göz- Göz, ligden düşen Ankaragücü'nden 34 yaşındaki Ertaç Özbir'e teklif götürdü. Özbir'in de kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

SÜPER LİG'DE 167 MAÇTA OYNADI

Ertaç Özbir, geçen sezon Süper Lig'de görev yaptığı 14 maçta 11 gol yerken, 7 karşılaşmada ise kalesini gole kapattı. 34 yaşındaki file bekçisi Ertaç Özbir, Yeni Malatyaspor, Adana Demirspor, Gençlerbirliği ve Ankaragücü kulüplerinde forma giydi. Süper Lig'de 167 maçta görev yaptı, kalesinde 226 gol gördü ve 45 karşılaşmada rakiplerine geçit vermedi. Profesyonel olarak ise 34 yaşındaki Ertaç Özbir, 198 maçta forma giydi, 52 maçta sahadan gol yemeden ayrıldı. Kalesinde ise 198 maçta 267 gol gördü.

GÖZTEPE'DE KEYİFLER YERİNDE

Yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Göztepe, Trendyol Süper Lig'in başlamasını iple çekiyor. İzmir'de Adnan Süvari Tesisleri'nde Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov yönetiminde çalışmalarına devam eden Göz-Göz'de futbolcuların moralli gözükmesi teknik heyeti sevindirdi.

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