Haberler Göztepe Göztepe'den 13 transfer

Göztepe'den 13 transfer

Son olarak kadrosuna Fıratcan Üzüm ve Ahmed Ildız'ı katan Göztepe, şu ana kadar 13 transfer yapmış oldu.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2023 Perşembe 14:02
Göztepe'den 13 transfer

Yeni sezona Sakaryaspor mağlubiyetiyle başlayan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'dan Ahmed Ildız ile Ankaragücü'nden Fıratcan Üzüm'ü transfer etti. Böylece Göztepe şu ana kadar toplam 13 takviye yapmış oldu.

İzmir ekibi daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere, Ankara Keçiörengücü'nden Ogün Bayrak, Southampton'dan Mateusz Lis, Çaykur Rizespor'dan Kubilay Kanatsızkuş, Diambars'dan İbrahima Sory Diallo, Trabzonspor'dan Taha Altıkardeş, Konyaspor'dan Mame Diouf, Alanyaspor'dan Ümit Akdağ, Samsunspor'dan Celil Yüksel ve KV Kortrijk'den Billal Messaoudi'yi renklerine bağladı.

Göztepe'nin transferdeki son hamlesinin de Malmö'den Lasse Nielsen olması bekleniyor.

DİĞER
Türkiye İsveç voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Filenin Sultanları CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Türkiye İsveç voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Memura, emekliye 2 yıllık zam! Toplu sözleşmede kamunun ikinci teklifi belli oldu
Transferde büyük yarış! Juve'nin yıldızı...
F.Bahçe'den peş peşe transferler!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fıratcan an meselesi
Şov sürüyor
SON DAKİKA MEMUR VE EMEKLİYE ZAM | Hükümetin 2. teklifi belli oldu
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul'un 2 aylık suyu kaldı! Megakente beklenen yağışlar gelmezse...
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe'den 13 transfer Göztepe'den 13 transfer 14:01
Khaleej - Al Ahli maçı saat kaçta? Khaleej - Al Ahli maçı saat kaçta? 13:49
Riga - Twente maçı saat kaçta? Riga - Twente maçı saat kaçta? 13:44
Transferde büyük yarış! Juve'nin yıldızı... Transferde büyük yarış! Juve'nin yıldızı... 13:43
Halkbank Aslan Ekşi ile sözleşme yeniledi! Halkbank Aslan Ekşi ile sözleşme yeniledi! 12:24
Fırtına transferi resmen duyurdu! Fırtına transferi resmen duyurdu! 12:26
Daha Eski
Beşiktaş'tan G.Saray'a flaş yanıt! Beşiktaş'tan G.Saray'a flaş yanıt! 12:39
Maribor - F.Bahçe maçı saat kaçta? Maribor - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:51
Sözleşmesinde flaş madde! Sakatlık riski görülürse... Sözleşmesinde flaş madde! Sakatlık riski görülürse... 12:54
Ndombele'den karar! F.Bahçe'ye gelecek mi? Ndombele'den karar! F.Bahçe'ye gelecek mi? 13:03
Genk - Olympiakos maçı saat kaçta? Genk - Olympiakos maçı saat kaçta? 13:32
Dinamo Kiev - Aris maçı saat kaçta? Dinamo Kiev - Aris maçı saat kaçta? 13:40