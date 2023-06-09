Forvet Ada'dan

Yeni sezonda Spor Toto Süper Lig'i hedefleyen Göztepe, transferde kolları sıvadı. Göz-Göz, yüzde 70 hissesine sahip olan Sport Republic'in İngiltere'deki kulübü Southampton'un golcüsünün peşinde. İzmir ekibi, İngiltere Premier Lig'den Championship'e düşen kırmızı- beyazlıların, bu sezon Cheltenham ve Bolton'a kiraladığı Dan Nlundulu'yu listesine aldı. Görüşmelerin olumlu sürdüğü öğrenilirken, 25 yaşındaki genç santrforun da Türkiye'ye sıcak baktığı bildirildi. Kulübüyle kontratının son yılına giren Nlundulu, Division 1 ekipleri Cheltenham ve Bolton'da 42 maçta 6 gol, 3 asist katkısı sağladı.

ALIOU TRAORE KALACAK

Göztepe'de kalacak futbolcular da netleşmeye başladı. Devre arasında transfer edilen orta saha oyuncusu Aliou Traore'nin takımda kalacağı ifade edildi. İtalyan ekibi Frosinone'den gelen ve 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan 22 yaşındaki Fransız futbolcu hakkında teknik ekibin olumlu rapor verdiği kaydedildi. Diğer yabancılar Mamah ve Ngalina'nın yanı sıra, satılmaması halinde Arsalangic'i de kadroda tutmayı planlayan kurmayların Palmer, Tijanic, Kvasina ve Mihojevic konusunda ise net bir karar vermediği bildirildi. Göztepe'de 11 maça çıkan Traore, 681 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.

Nlundulu, bu sezon Bolton'da play-off yarı final maçlarında oynadı. Ancak takımının elenmesine engel olamadı.