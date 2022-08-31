Haberler Göztepe Göztepe Ibrahima Cisse ile anlaştı

Göztepe Ibrahima Cisse ile anlaştı

Transfer çalışmalarını sürdüren Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe, orta sahaya flaş bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Belçika'nın FC Seraing takımında forma giyen Gineli Ibrahima Cisse'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

Göztepe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:42
Göztepe Ibrahima Cisse ile anlaştı

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor'a 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan Göztepe, transfere yoğunlaştı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden, Göztepe'nin hakim ortağı olan Sport Republic'in kulübü Southampton'da görev yapan kaleci Mateusz Lis'le ilgilenen sarı-kırmızılılar, orta saha Ibrahima Cisse'nin transferini bitirdi. Belçika'nın FC Seraing takımında forma giyen Gineli futbolcuyla her konuda anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Hafta sonuna kadar İzmir'e geleceği öğrenilen 28 yaşındaki futbolcuyla bir aksilik yaşanmazsa sözleşme imzalanacak. Belçika'da Standard Liege ekibinde vitrine çıkan Cisse, aynı ülkede Mechelen'de top koşturdu. Bu kulübün ardından Fransa'nın yolunu tutan oyuncu, Tours takımında görev yapıp Fulham'a transfer oldu. Fulham'da Premier Lig'e yükselme sevinci yaşayan Cisse, tekrar Belçika'ya döndü. Son olarak FC Seraing'de oynayan deneyimli futbolcu, geçen sezon 34 maça çıktı.

DİĞER
Somer Sivrioğlu sevgilisinin doğum gününde aşkını ilan etti! Uğruna 18 yıllık eşinden boşanmıştı...
Canlı yayında kalp krizi geçiren Nasrullah Ayan hayatını kaybetti
Valencia'dan G.Saray'ın eski yıldızına kanca!
Kiev'de F.Bahçe maçı öncesi sakatlık gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Göztepe'nin yeni sportif direktörü belli oldu!
Göztepe zirveye çıktı
GSB KURA ÇEKİMİ SORGULAMA EKRANI
AFAD SON DAKİKA UYARI ❗
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE - Zuhal Topal CANLI YAYIN
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montpellier - Ajaccio maçı saat kaçta? Montpellier - Ajaccio maçı saat kaçta? 12:16
Angers - Reims maçı saat kaçta? Angers - Reims maçı saat kaçta? 12:09
Mertens'e taraftarlardan tam not! "Bu adam..." Mertens'e taraftarlardan tam not! "Bu adam..." 12:08
Monaco - Troyes maçı saat kaçta? Monaco - Troyes maçı saat kaçta? 12:01
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde fikstür çekildi 11:56
Göztepe'den orta sahaya flaş hamle! Göztepe'den orta sahaya flaş hamle! 11:42
Daha Eski
Jorge Jesus'tan yıldız isme uyarı geliyor! Jorge Jesus'tan yıldız isme uyarı geliyor! 11:35
Kanser tedavisi gören Haller ilk kez konuştu! "Hedefim..." Kanser tedavisi gören Haller ilk kez konuştu! "Hedefim..." 11:35
Liverpool - Newcastle United maçı saat kaçta? Liverpool - Newcastle United maçı saat kaçta? 11:32
West Ham United - Tottenham maçı saat kaçta? West Ham United - Tottenham maçı saat kaçta? 11:11
Manchester City - Nottingham Forest maçı saat kaçta? Manchester City - Nottingham Forest maçı saat kaçta? 11:05
Kiev'de F.Bahçe maçı öncesi sakatlık gelişmesi! Kiev'de F.Bahçe maçı öncesi sakatlık gelişmesi! 10:55