Ozi ve Aytaç atağı!

Altay'la İzmir derbisine hazırlanan Göztepe, bir yandan da orta saha transferi için Beşiktaş ve G.Saray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Golcü Di Santo, kaleci Piric, sol bek Moubandje ve orta saha Tannane'yi alan Göz-Göz'de El Maestro, orta sahanın kilit ismi Soner Aydoğdu'nun alternatifinin olmaması nedeniyle bu bölgeye transfer istedi. Sarı-kırmızılılar'ın da yabancı kontenjanının dolması sebebiyle Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup ve G.Saraylı Aytaç Kara isimleri üzerinde durduğu öğrenildi.

KARA SICAK BAKIYOR

Yönetimin 2 yıldız orta sahadan birini almak için yoğun bir mesai harcadığı vurgulanırken, yabancı kontenjanı nedeniyle Portekizli Simoes ve Kolombiyalı Moreno transferlerinin şimdilik askıya alındığı bildirildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Oğuzhan menajeri kanalıyla iknaya edilmeye çalışılırken, Cimbom'da bu sezon 12 karşılaşmada forma giyen, gol ve asist katkısı sağlayamayan 28 yaşındaki Aytaç'ın ise İzmir ekibinin teklifine sıcak baktığı bildirildi.