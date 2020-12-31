Beykan Şimşek Göztepe’de

Ara transfer döneminin başlayacağı 5 Ocak 2021 öncesi Göztepe'de hareketli saatler başladı. Sarı-kırmızılılar, Ankaraspor'un orta sahası Beykan Şimşek ile anlaştı. Fenerbahçe altyapısından yetişen 25 yaşındaki futbolcunun 2.5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. Ankaraspor ile bu sezon 15 resmi karşılaşmaya çıkan başarılı oyuncu 5 gol atarken, sadece 1 asist yapabildi.