Bu sefer olacak

Geçen hafta sahasında F.Bahçe'ye 3-2 kaybedip bu sezon ilk mağlubiyetini alan Göztepe, bugün Kasımpaşa deplasmanında ter dökecek. Paşa karşısında tek galibiyetini 1959-1960'ta 4-1'lik skorla alan sarı-kırmızılılar, İstanbul'da çıktığı 7 maçta, 4 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Zorlu bir maça çıkacaklarını belirten Teknik Direktör İlhan Palut, "F.Bahçe yenilgisini telafi edeceğimize inanıyorum. Maça en iyi şekilde hazırlandık. Önemli eksiklerimiz var ancak görev verdiğimiz futbolcular ellerinden geleni yapacaktır. Takımıma inanıyorum. İzmir'e istediğimiz sonucu alarak döneceğiz" diye camiaya umut verdi.

GÖZTEPE'DE 3 EKSİK VAR

Göztepe'de Kasımpaşa maçı öncesinde eksikler, keyifleri kaçırdı. Sarı-kırmızılılarda tedavileri süren forvet Napoleoni, stoper Alpaslan Öztürk ve orta saha Yalçın Kayan, mücadelede forma giyemeyecek. Ligde rakibiyle daha önce 14 maça çıkan İzmir ekibi, bu müsabakalarda 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

EVİNDE BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Kasımpaşa, bu sezon evinde oynadığı 2 maçtan da galibiyetle ayrılırken, ligde 7 puan ve averajla 8. durumda. Son iki maçında, önce sahasında G.Saray'ı yenen ardından geçen hafta İstanbul derbisinde Karagümrük'le berabere kalan lacivert-beyazlılarda, sakatlığı bulunan Fildişi Sahilli golcü Gohou dışında eksik yok.