Süper Göztepe
Göz-Göz, Ömer Ali’nin golüyle geriye düştü ama Serdar Gürler, Castro ve Halil’in sayılarıyla zafere ulaştı. Konya’nın düşüşü yeni hocasıyla da sürdü.
Göztepe, Konyaspor deplasmanında 3 puanı 3 golle aldı: 3-1. Sarı-kırmızılı takım, ligde zor günler geçiren rakibi karşısında 34. dakikada Ömer Ali Şahiner'in golüyle geriye düştü. Fakat sadece 5 dakika sonra sahneye çıkan Serdar Gürler, Napoleoni'nin pasında topu ağlara yollayıp beraberliği sağladı. Göztepe'nin yine Serdar'la bir topu da direkten döndü. Karşılıklı ataklar sonuç vermeyince soyunma odasına eşitlikle gidildi.
SON 4 MAÇINDA 10 PUAN ALDI
İkinci yarıda vites yükselten İzmir temsilcisi, önce 68'de Andre Castro'nun sayısıyla öne geçti. Konya beraberlik için yüklense de umduğunu bulamadı. İşi bitiren gol ise 74'te Halil Akbunar'dan geldi. Konyaspor, yeni hocası Bülent Korkmaz ile ilk maçında kötü gidişi sürdürdü ve galibiye hasreti 4 maça yükseldi. Göztepe ise yükselişini sürdürüp son 4 maçında 10 puanı hanesine yazdırdı.
'ÖNEMLİ BİR GALİBİYET'
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, "Rakibimiz ligde zor günler geçirse de burası zor bir deplasmandı. Kazanmak önemliydi" dedi. Bir virajı daha kayıpsız döndüklerinin altını çizen tecrübeli hoca, "Mücadeleden kaçmayan, elinden geleni yapmayan çalışan bir oyuncu grubumuz var. Sezon sonuna kadar böyle devam edeceğiz" diye konuştu.
- 16.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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