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20 Temmuz 2019, Cumartesi
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1-1

Göztepe 1-1 Eskişehirspor

2019-2020 sezonu hazırlıklarını 'da sürdüren , hazırlık maçında 'la 1-1 berabere kaldı.Göztepe'nin golü genç oyuncusu Ege Kayımoğlu'dan geldi.

Zafer Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçına , Göktuğ Bakırbaş, Yusuf Talun, Veli Çetin, Tarouco, Berkan Emir, , Poko, Batuhan Kırdaroğlu, Deniz Kadah, Samed Ali Kaya ve ilk 11'iyle başladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi ise Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Furkan Balaban, Erdal Akdari, Cemali Sertel, , Furgan Polat, Talha Erdoğan, Alperen Kocabaş, Mete Kaan Demir ile Metehan Altunbaş ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Maça hücumda etkili başlayan Göztepe, 7. dakikada Ege Özkayımoğlu'nun ayağından bulduğu golle, Eskişehirspor karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda her iki takımda oyuncu değişiklikleriyle maça başladı. 55. dakikada Eskişehirspor kazandığı penaltıyı Mehmet Fevzi Yıldırım ile gole çevirerek 1-1 eşitliği sağladı ve maç bu sonuçla sona erdi.

Karşılaşmayı, Göztepe Kulübü Başkanı ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

  1. 20.07.2019
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