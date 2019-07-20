Göztepe 1-1 Eskişehirspor
2019-2020 sezonu hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Göztepe, hazırlık maçında Eskişehirspor'la 1-1 berabere kaldı.Göztepe'nin golü genç oyuncusu Ege Kayımoğlu'dan geldi.
Zafer Stadyumu'nda oynanan hazırlık maçına Göztepe, Göktuğ Bakırbaş, Yusuf Talun, Veli Çetin, Tarouco, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk, Poko, Batuhan Kırdaroğlu, Deniz Kadah, Samed Ali Kaya ve Ege Özkayımoğlu ilk 11'iyle başladı.
Spor Toto 1. Lig ekibi Eskişehirspor ise Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş, Furkan Balaban, Erdal Akdari, Cemali Sertel, Mehmet Özcan, Furgan Polat, Talha Erdoğan, Alperen Kocabaş, Mete Kaan Demir ile Metehan Altunbaş ilk 11'iyle sahada yer aldı.
Maça hücumda etkili başlayan Göztepe, 7. dakikada Ege Özkayımoğlu'nun ayağından bulduğu golle, Eskişehirspor karşısında 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarıda her iki takımda oyuncu değişiklikleriyle maça başladı. 55. dakikada Eskişehirspor kazandığı penaltıyı Mehmet Fevzi Yıldırım ile gole çevirerek 1-1 eşitliği sağladı ve maç bu sonuçla sona erdi.
Karşılaşmayı, Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.
- 20.07.2019
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Jean Michael Seri "Galatasaray çok büyük"
Toplam 1
Yorum
10ur Ufak bir takımmış gibi alt tarafı 1 sezon kiraladığı bir futbolcuya başkan nezdinde imza töreni düzenliyor. Resmen taraftar kazıklamaktır bu
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Konoplyanka'da sona doğru
Toplam 1
Yorum
murat1903 almadan önce düşünecektiniz Mr.Orman
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Beşiktaş Vitor Hugo'dan vazgeçti
Toplam 1
Yorum
murat1903 iyi oldu hiç ısınamamıştım
Göztepe 1-1 Eskişehirspor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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