Çotanak Trondsen!

Süper Lig'de kalmak için var gücüyle savaşan, 26 puanla 16. sıradaki Giresunspor, kadrosunu takviye etmek için kolları sıvadı. Önceki gün yönetimin büyük uğraşları sonucunda 8 milyon TL'lik transfer yasağını kaldıran Çotanaklar, lider Trabzonspor'un Norveçli orta sahası Trondsen'i 6 aylığına kiralamaya hazırlanıyor. Yabancı kontenjanını boşaltmak isteyen Fırtına'yla anlaşan yeşil-beyazlı kurmaylar, 26 yaşındaki orta sahayla imza aşamasına geldi. Karadeniz deviyle sözleşmesi 30 Haziran 2024'de sona erecek olan, sol bekte de oynayabilen Trondsen bu sezon 13 maçta forma giydi.

İKİ BREZİLYALI İSİM YOLDA

Çotanaklar, Trondsen'in dışında daha önceden anlaştığı iki Brezilyalı futbolcuyla da sözleşme imzalayacak. Brezilya ekiplerinden Gremio'nun 23 yaşındaki 10 numarası Jean Pyerre ile A.Mineiro'dan 26 yaşındaki ön libero Jose Welison ile birkaç gün içinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılması beklenen maestro Pyerre, bu sezon forma giydiği 38 karşılaşmada 4 gol, 4 asist katkısı sağladı. Welison, geçen sezon kiralık olarak boy gösterdiği Sport Recife'de 37 karşılaşmada ter döktü. 26 yaşındaki genç futbolcu, 2 gol atıp, 1 asist yaptı.