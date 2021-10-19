Sporcu beslenmesi nasıl olmalı? Spor öncesi ve sonrası beslenme için örnek menü...

Sporcu beslenmesi, sporcuların yaptıkları spor dalına göre hem antrenmanlarını hem de müsabaka sırasındaki atletik performanslarının geliştirilmesi için hazırlanan özel bir beslenme programıdır. İster yürüyüş yapın, ister pilates yapın, ister fitnes yapın, isterseniz maraton koşun… Hangi sporu yaparsanız yapın, spor yapanların sağlığın korunması, dayanıklılığın artması, konsantrasyon ve dikkat yeteneğinin iyi olması ve spordan maksimum faydayı sağlamak için sağlıklı beslenmelisiniz.

SPORCU BESLENMESİ NASIL OLMALIDIR?

Sporcu uygun antrenmanlar eşliğinde, uygun yaşam tarzı ile sağlıklı beslendiğinde performansı olumlu şekilde artar. Kişinin beslenme düzenini etkileyen faktörler arasında kişinin fiziksel aktivite durumu da önem taşır. Aktif spor hayatı olan kişiler de yapılan sporun çeşidi, yapılma süresi ve sıklığı da beslenme düzenini ve besin gereksinmelerini etkiler.

Enerji ve besin ögeleri gereksinimleri yaşa, cinsiyete, ağırlığa, boya, yapılan spor dalına ve sıklığına göre farklılık gösterir. Yapılan spor hangi branşta olursa olsun yaptığınız spora göre beslenme programına sahip olmanız gerekmektedir.

SPOR ÖNCESİNDE KARBONHİDRAT AĞIRLIKLI BESLENİLMELİ

Spor öncesinde karbonhidrat ağırlıklı gıdalar tüketilmesi gerekir. Zira, böylelikle antrenman sırasında yüksek enerji ve performans sağlanır. Bu yüzden, makarna, pilav, tahıl ürünleri ile beraber meyve, sebze gibi karbonhidrat ihtiyacını karşılayabilecek gıdalar tercih edilmelidir. Bunun yanında, protein içeren süt, yoğurt, et, yumurta gibi gıdalardan da mutlaka yararlanılmalıdır. Bilindiği üzere protein, sporcu beslenmesinin en kilit ihtiyacıdır.

SPOR SONRASI PROTEİN AĞIRLIKLI BESLENME

Spordan sonra hemen yemek yeme ihtimaliniz varsa, et, tavuk, balık, yumurta gibi protein ağırlıklı besinleri tercih etmekle beraber, antioksidan kaynağı olan yeşillikleri tüketebilirsiniz. Besinlerinizin yanında asitli içeceklerden uzak durmanız ve doymuş yağ içeren patates kızartması, hamburger gibi yiyecekleri kesinlikle tüketmemeniz gerekmektedir.

ÖRNEK SPORCU MENÜSÜ:

Makarna (spor öncesi)

Tavuk göğüs (spor öncesi ve sonrası)

Güzelce yıkanmış ve durulanmış salata (spor öncesi ve sonrası)

Kuşkonmaz, kereviz sapı, brokoli, chia tohumu (ağırlık sporları ile uğraşanlar tüketmeli, testesteronu arttırır. spor öncesi ve sonrası)

Yoğurt (spor öncesi ve sonrası)

Su (spor öncesi ve sonrası)