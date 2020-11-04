Sütlaç nasıl yapılır? Hangi malzemeler kullanılır? Lezzetli bir sütlaç yapmanın sırları nelerdir?

Hem lezzeti hem de pratik yapımıyla bolca tüketilen sütlaç, Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biridir. Fırında, astarlı ve ıtır otlu çeşitleriyle bilinen sütlacın en tercih edilen hali ise klasik sütlaçtır. İşte sütlü tatlıların en hafifi olan sütlacın malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

SÜTLAÇ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 çay bardağı pirinç

1,5 su bardağı sıcak su

1 litre süt

1,5 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı (tepeleme) pirinç unu

SÜTLAÇ TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Pirinç ununu, topaklanmaması için süt ile iyice karıştırdıktan sonra kaynamakta olan pirinçlere azar azar ve ılıştırarak eklemeye dikkat edin.

SÜTLAÇ TARİFİ YAPILIŞI

1. Bol suda yıkayıp suyunu süzdürdüğünüz pirinci, sıcak su ekleyerek yumuşayana kadar kaynatın.

2. Haşlanan pirinçlerin üzerine sütü yavaş yavaş ilave edin.

3. Toz şekeri tencereye aktarın ve karıştırarak şekerin erimesini sağlayın.

4. Pirinç ununu tencereye aktarırken kesilmemesi için tenceredeki ısınan karışımdan 1-2 kaşık üzerine ekleyip, tekrardan tencereye yavaşça ve karıştırarak ekleyin.

5. Yaklaşık 10 dakika kadar sütlaç kıvamına alana dek orta-kısık ateşte bir spatulayla karıştırarak pişirin. Kıvam alan sütlacı, servis kaselerine paylaştırın.

6. Oda sıcaklığında soğuduktan sonra buzdolabında en az 2 saat kadar bekletin ve soğuk olarak servis edin.

Afiyet olsun...