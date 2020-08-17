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17 Ağustos 2020, Pazartesi
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Büyük felaket depremi ne zaman oldu? Kaç şiddetinde oldu?

Büyük felaket 17 Ağustos Marmara depremi ne zaman oldu? Kaç şiddetinde deprem oldu?

Asrın felaketlerinden biri olan depreminin üzerinden tam 21 yıl geçti. Birçok vatandaşımızın yaşamını yitirdiği ile ilgili araştırmalar yapılıyor. Peki, 17 Ağustos Marmara depremi ne zaman oldu? Kaç şiddetinde oldu?

Türkiye'de yaşanmış en büyük feleketlerden biri olan Marmara depremi yıl dönümünde vefat eden vatandaşlar anılıyor.

17 AĞUSTOS DEPREMİ KAÇ YILINDA OLDU? KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Marmara depremi tam 21 yıl önce, 17 Ağustos 1999 sabah 03:02'de merkez üssü 'nin ilçesinde gerçekleşti. Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilen 7.4 büyüklüğündeki sonrası resmi raporlara göre 18 bin 373 kişi öldü, 23 bin 781 kişi yaralandı ve 505 kişi de sakat kaldı. Büyük can ve mal kaybına neden olan depremde 285 bin 211 ev ile 42 bin 902 iş yeri büyük hasar gördü. On binlerce kişi ise felaketten yaralanarak kurtuldu. Türkiye tarihini derinden etkileyen Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için her yıl anma etkinlikleri düzenleniyor.

  1. 17.08.2020
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