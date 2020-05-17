Gözler kabine toplantısında! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kaç gün? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
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Gözler kabine toplantısında! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kaç gün?

Gözler kabine toplantısında! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kaç gün?

salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasakları ilan edildi. 'nda sokağa çıkma yasakları hakkında merak git gide artarken vatandaşlar sosyal medya ve arama motorlarında konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler yarın yapılacak kabine toplantısında...

11 MAyıs tarihinde düzenlenen kabine toplantısının ardından Başkan ulusa sesleniş gerçekleştirmişti. Tüm Türkiye Başkan Erdoğan'ı canlı olarak takip etti. 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Şimdi gözeler yarın düzenlenecek kabine toplantısında olacak. Başkan Erdoğan'ın tekrar ulusa sesleniş ile açıklama yapması bekleniyor.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Ramazan ayının sonlarına gelirken, bu günlerde salgını önlemleri kapsamında bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabı internette oldukça fazla arayan konular arasında yer aldı. Bayram'da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Yarın yapılacak toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın kararı açıklaması bekleniyor.

  1. 17.05.2020
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