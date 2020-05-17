Gözler kabine toplantısında! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kaç gün?
Corona virüsü salgını önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasakları hakkında merak git gide artarken vatandaşlar sosyal medya ve arama motorlarında konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Gözler yarın yapılacak kabine toplantısında...
11 MAyıs tarihinde düzenlenen kabine toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş gerçekleştirmişti. Tüm Türkiye Başkan Erdoğan'ı canlı olarak takip etti. 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Şimdi gözeler yarın düzenlenecek kabine toplantısında olacak. Başkan Erdoğan'ın tekrar ulusa sesleniş ile açıklama yapması bekleniyor.
RAMAZAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
Ramazan ayının sonlarına gelirken, bu günlerde corona virüsü salgını önlemleri kapsamında bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun cevabı internette oldukça fazla arayan konular arasında yer aldı. Bayram'da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor. Yarın yapılacak toplantının ardından Başkan Erdoğan'ın kararı açıklaması bekleniyor.
- 17.05.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gözler kabine toplantısında! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Kaç gün? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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