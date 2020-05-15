Seyahat yasakları kalkacak mı? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
15 Mayıs 2020, Cuma
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Seyahat yasakları kalkacak mı? ne zaman bitiyor?

Seyahat yasakları kalkacak mı? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

salgını sebebiyle birçok ilde şehirler arası devam ediyor. Normalleşme süreci ile birlikte bazı illerde kısıtlama kaldırıldı. Peki, seyahat yasakları kalkacak mı? Seyahat yasağı ne zaman bitiyor?

Normalleşme sürecinin başlamasıyla seyahat kısıtlamaları kademeli olarak kaldırılıyor. Bazı illerde devam ediyor. 'nın genel hatlarını belirlediği şehirler arası seyahat yasağı, bazı şartlara uyan vatandaşlar için geçersiz sayılabiliyor.

SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Şehirler arası seyahat yasağının ne zaman biteceği hakkında herhangi bir açıklama veri yer almıyor. Hürriyet'de yer alan habere göre hat ve dış hat uçuşları 28 Mayıs'ta kademe kademe başlayacak. Salgın ile mücadeledeki rakamlarına göre uçuşların başlaması haziran ayına da kalabilir. İlk etapta 19 ülkeye uçuş planlanıyor. Yurtiçi uçuşlarda, seyahat kısıtlamasının devam ettiği şehirlerde seyahat izni alarak yolculuk yapılacak. Seyahat kısıtlamasının 27 Mayıs ve 31 Ağustos olarak belirlenen normalleşmenin ikinci aşamasında tamamen bitmesi durumunda bütün uçuşlar serbest olacak.

SEYAHAT YASAĞI KALDIRILAN İLLER

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgeye göre;

Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan itibaren kaldırıldı.

Geçtiğimiz hafta yayımlanan genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırılmıştı. Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.

  1. 15.05.2020
  2. Güncelleme: 15.05.2020 19:15
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