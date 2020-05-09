Altın fiyatlarında son durum ne? 9 Mayıs yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
Son dakika altın fiyatları... Corona virüsü salgını nedeniyle piyasalarda negatif yönlü hareketlilik vatandaşları altına yönlendirirken, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları kaç TL? sorusu vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında...Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Peki, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Tüm detaylar haberimizde...
Altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Dünya piyasalarındaki corona virüsü etkisi negatif yönlü olarak etkisini sürdürürken öte yandan büyük ve küçük ölçekli birçok yatırımcı güvenli liman olarak gördükleri sarı metaldeki alış ve satış fiyatının ileriki günlerde alacağı hali merak ediyor. Tam bu noktada; analist yorumları baz alındığında grafikteki yukarı yönlü seyrin salgın süresince devam edeceği görüşü bulunurken bazı günlerde ufak çaplı düşüşlerin de kaydedilebileceği düşünülüyor. Buna göre; Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusu yanıt arıyor. İşte 9 Mayıs yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:387,53 TL / Satış Fiyatı:387,93 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:627,00 TL / Satış Fiyatı:636,00 TL
YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:1.245,90 TL / Satış Fiyatı:1.272,80 TL
TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
Alış Fiyatı:2.480,30 TL / Satış Fiyatı:2.537,80 TL
ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;
1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,
2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,
3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,
4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,
5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,
6- Merkez bankalarının para politikaları,
7- Reel faiz hadleri,
8- Enflasyon oranları,
9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,
10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,
11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,
12- Spekülatif amaçlı işlemler,
13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.
- 09.05.2020
- Güncelleme: 09.05.2020 09:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Altın fiyatlarında son durum ne? 9 Mayıs yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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