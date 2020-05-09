Altın fiyatlarında son durum ne? 9 Mayıs yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Genel Altın fiyatlarında son durum ne? 9 Mayıs yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum ne? 9 Mayıs yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son durum ne? 9 Mayıs yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika ... Corona virüsü salgını nedeniyle piyasalarda negatif yönlü hareketlilik vatandaşları altına yönlendirirken, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları kaç TL? sorusu vatandaşların yakından takip ettiği konular arasında...Ülke ve dünya gündemine göre yönünü değiştiren altın son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından yükselişe geçti. Peki, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Tüm detaylar haberimizde...

üzerindeki son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Dünya piyasalarındaki corona virüsü etkisi negatif yönlü olarak etkisini sürdürürken öte yandan büyük ve küçük ölçekli birçok yatırımcı güvenli liman olarak gördükleri sarı metaldeki alış ve satış fiyatının ileriki günlerde alacağı hali merak ediyor. Tam bu noktada; analist yorumları baz alındığında grafikteki yukarı yönlü seyrin salgın süresince devam edeceği görüşü bulunurken bazı günlerde ufak çaplı düşüşlerin de kaydedilebileceği düşünülüyor. Buna göre; Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusu yanıt arıyor. İşte 9 Mayıs yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:387,53 TL / Satış Fiyatı:387,93 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:627,00 TL / Satış Fiyatı:636,00 TL

YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:1.245,90 TL / Satış Fiyatı:1.272,80 TL

TAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Alış Fiyatı:2.480,30 TL / Satış Fiyatı:2.537,80 TL

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

  1. 09.05.2020
  2. Güncelleme: 09.05.2020 09:38
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