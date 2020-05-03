Fatih Sultan Mehmet Han ölümünün 539. yıl dönümünde anılıyor!
Orta çağı kapatıp, yeni çağı başlatan fethi gerçekleştirirken henüz 21 yaşında olan Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet Han ölümünün 539. yıl dönümünde anılıyor. Fatih Sultan Mehmet Han kimdir? Ne zaman öldü? Eş ve çocukları kimler?
Fatih Sultan Mehmet 3 Mayıs 1481'de hayatını kaybetmiştir. Fatih Sultan Mehmet henüz 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son veren şanlı komutandır. Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethedip, Bizans İmparatorluğuna son vermesiyle başlamıştır. Çağ açıp, çağ kapatan padişah olarak tarihe geçmiştir. Osmanlı geniş kıtalara yayılmasında öncü padişahlardan biri olmuştur. Fatih Sultan Mehmet ölümünün 539. yılında anılıyor. İşte Fatih Sultan Mehmet'in başarılarla dolu yaşamı…
FATİH SULTAN MEHMET HAYATI
Osmanlı padişahı II. Mehmed 30 Mart 1432'de doğmuştur ve 3 Mayıs 1481'de ölmüştür, Osmanlı İmparatorluğu'nun yedinci padişahıdır. Tarihi kaynaklara ismi Muhammed şeklinde de geçer. İlk olarak 1444-46 yılları arasında kısa bir dönem tahta geçmiştir. Ancak yönetemeyeceğini düşünen babası tahta geri dönmüştür. Ardından 1451'den 1481 yılında ölümüne kadar 30 yıl boyunca hüküm sürmüştür.
Fatih Sultan Mehmet Han, 21 yaşında İstanbul'u fethederek 1000 yıllık Bizans İmparatorluğu'na son vermiştir. Bu olay birçok tarihçi tarafından Orta Çağ'ın sonu Yeni Çağ'ın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Fetih'ten sonra Fethin Babası anlamına gelen "Ebû'l-Feth" Osmanlı Türkçesi ile daha sonraki dönemlerde ise "Çağ Açan Hükümdar" ve "Kayser-i Rûm" unvanları ile anıldı. Fatih Sultan Mehmet, Hz. Muhammed'in bir hadisine nâil olmuştur.
FATİH SULTAN MEHMET'İN AİLESİ
Eşleri
Emine Gül-Bahar Hatun – II. Bayezid ile Akkoyunlulara gelin giden Gevherhan Sultan'ın annesidir.
Helena Hatun – Mora Despotu olan Demetrus'un kızıdır.
Alexias Hatun – Bizans prenseslerindendir.
Gülşah Hatun – Karamanoğulları Beyliği'nden İbrahim Bey'in kızı, Karaman Sancakbeyi Şehzade Mustafa' nın annesidir.[69]
Sitti Mükrime Hatun – Dulkadiroğlu Süleyman Bey'in kızı.
Çiçek Hatun – Türkmen Beyi kızı veya cariye Cem Sultan'ın annesidir.
Anna Hatun – Trabzon İmparatoru'nun kızıdır. Evlilikleri kısa sürmüştür.
Hatice Hatun – Zağanos Paşa'nın kızıdır. Fatih boşamıştır.
Erkek çocukları
II. Bayezid
Mustafa
Cem Sultan
Kız çocukları
Gevherhan Hatun, Akkoyunlu Uzun Hasan'ın oğlu Uğurlu Mehmet Bey ile evlendi.
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