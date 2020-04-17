Corona virüsü önlemleri kapsamında 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağı öncesi hangi önlemler alındı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağı öncesi hangi önlemler alındı?

önlemleri kapsamında 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağı öncesi hangi önlemler alındı? açıkladı

Corona virüsü önlemleri kapsamında 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağı öncesi hangi önlemler alındı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı

Çin'de ortaya çıktı andan itibaren tüm dünyaya büyük bir hızla yayılan ve küresel bir problem haline gelen salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Corona virüsü salgınına birçok önlem alındı. Bu önlemler arasında 18-19 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, sokağa çıkma yasağı öncesi hangi önlemler alındı? açıkladı.

salgını önlemleri kapsamında 18-19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. yasak öncesi açıklamalarda bulundu.

İSTANBUL'DA 500 BİN MASKE DAĞITILDI

Valisi Ali Yerlikaya, "Bu akşama kadar 10 milyona kadar dağıtılmış olacak. İstanbul'da şimdiye kadar 500 bin maske dağıtıldı. Bir milyon 110 bin maskeyi bugün teslim edilecek. 17 lisemizde de günlük 500 bin maske üretimi başladı. Cumhurbaşkanımızın kolonya maske paketlerini de ulaştırmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar 926 bin paket teslim edildi. Maske dağıtımı kapsamı da genişleyecek.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KALACAK YER TAHSİS EDİLDİ"

"Sağlık çalışanlarımızın mücadelenin en ön saflarında. Onların konaklaması için hizmetlerine kalacak yer sunduk. 4 binden fazla sağlık çalışanlarımız bu imkanlardan faydalanıyor. Sağlık çalışanlarımızın ulaşımına da destek veriyoruz. VEFA Sosyal Destek ekibi 310 bin vatandaşımızın evlerine temel ihtiyaçlarını teslim etti. VEFA, 326 bin vatandaşın çağrısına cevap verdi."

"MARKETLER 21:00'A KADAR AÇIK OLACAK"

"Bugün 24.00 itibarıyla sokağa çıkma yasağı başlayacak. Bugün marketler 21.00'e kadar açık. Alışverişi son ana bırakmayın. Hafta sonu bütün fırınlar da açık olacak. Ayrıca gazeteler de evlere dağıtılacak. Maske kullanımı ve denetimler polis ve ekipler tarafınca sıkı sıkıya kontrol edilecek." ifadelerine yer verdi.

  1. 17.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Corona virüsü önlemleri kapsamında 18-19 Nisan sokağa çıkma yasağı öncesi hangi önlemler alındı? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA