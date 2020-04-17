Corona virüsü Bilim Kurulu video konferans ile toplandı! Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan corona virüsü ile ilgili detaylar paylaşılacak!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ederken, yaşanan son gelişmeler ve çözüm süreci ile ilgili Bilim Kurulu ile Sağlık Bakanlığı video konferans ile saat 14:00'da bir araya geldi. Toplantı bitiminde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak...
Corona virüsü Bilim Kurulu, yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandı.
Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
81 İLDE DENETLEME DEVAM EDİYOR
İçişleri Bakanlığı, yeni tip Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle market ve süpermarketlere getirilen düzenlemelere ilişkin polis ve jandarma ekiplerinin 81 ilde yaptığı denetimlerde 1183 işletme sahibi ve müşteriye adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi. Ankara'da, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele sürecini istismar ederek, haksız kazanç elde etmek istedikleri iddia edilen 22 firmaya 1 milyon 8 bin lira ceza uygulandı.
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Corona virüsü Bilim Kurulu video konferans ile toplandı! Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan corona virüsü ile ilgili detaylar paylaşılacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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