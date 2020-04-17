Corona virüsü Bilim Kurulu video konferans ile toplandı! Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan corona virüsü ile ilgili detaylar paylaşılacak! - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
17 Nisan 2020, Cuma
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Haberler Genel Corona virüsü Bilim Kurulu video konferans ile toplandı!

video konferans ile toplandı! Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan corona virüsü ile ilgili detaylar paylaşılacak!

Corona virüsü Bilim Kurulu video konferans ile toplandı! Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'dan corona virüsü ile ilgili detaylar paylaşılacak!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan tüm dünyayı etkisi altına alan salgını ülkemizde de etkisini sürdürmeye devam ederken, yaşanan son gelişmeler ve çözüm süreci ile ilgili ile video konferans ile saat 14:00'da bir araya geldi. Toplantı bitiminde açıklamalarda bulunacak...

, yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için video konferans yöntemiyle toplandı.

Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.

, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

81 İLDE DENETLEME DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı, yeni tip Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle market ve süpermarketlere getirilen düzenlemelere ilişkin polis ve jandarma ekiplerinin 81 ilde yaptığı denetimlerde 1183 işletme sahibi ve müşteriye adli ya da idari işlem yapıldığını bildirdi. Ankara'da, yeni tip corona virüsle (Covid-19) mücadele sürecini istismar ederek, haksız kazanç elde etmek istedikleri iddia edilen 22 firmaya 1 milyon 8 bin lira ceza uygulandı.

  1. 17.04.2020
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