Survivor Elif kimdir? Survivor Elif kaç yaşında, evli mi, boyu kaç? Elif Yıldırım Gören...
Sevilen yarışma programı Survivor'da ünlüler takımında yer alan Elif Yıldırım Gören ismi merak konusu oldu. Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli parkurunda uzmanlaşmış bir kadın atlettir. Yarışmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiştir. Elif Yıldırım Gören hakkında birçok kişi Google üzerinden araştırma yapmaya başladı.
Türk televizyonlarının sevilen yarışması Survivor'da yarışan Elif Yıldırım Gören ismi merak konusu oldu. Performansı ve tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Survivor Elif hakkında birçok araştırma yapılıyor. Araştırma yapanlar "Survivor Elif kimdir? Survivor Elif kaç yaşında, evli mi, boyu kaç?" gibi soruları soruyorlar.
ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?
Survivor 2020 Ünlüler takımında yer alan Elif Yıldırım Gören, Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyu bulunan ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir. Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.
SURVİVOR ELİF ARABA ÖDÜLÜNÜ KAZANDI
Elif Yıldırım Gören dün akşam gündeme oturdu. Sergilediği performansla araba ödülünü kazandı. Takımı ve kendisi adına büyük sevinç yaşandı.
- 11.04.2020
- Güncelleme: 11.04.2020 14:49
- Beşiktaşlı oyunculardan maaş indirimine 'şartlı evet!'
- İETT otobüsleri seferlerine devam edecek mi?
- Bilecik Belediyesi'nden anons açıklaması! "Biz büyükşehir değiliz" anonsu iddialarına cevap geldi
- Flaş! Bayern Münih Lewandowski yerine Sörloth'u istiyor
- Manisa Akhisar'da corona virüsü sebebiyle 5 apartman karantinaya alındı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Survivor Elif kimdir? Survivor Elif kaç yaşında, evli mi, boyu kaç? Elif Yıldırım Gören... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.