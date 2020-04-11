Survivor Elif kimdir? Survivor Elif kaç yaşında, evli mi, boyu kaç? Elif Yıldırım Gören... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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kimdir? Survivor Elif , evli mi, boyu kaç? ...

Survivor Elif kimdir? Survivor Elif kaç yaşında, evli mi, boyu kaç? Elif Yıldırım Gören...

Sevilen programı Survivor'da ünlüler takımında yer alan ismi merak konusu oldu. Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli parkurunda uzmanlaşmış bir kadın atlettir. Yarışmada gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiştir. Elif Yıldırım Gören hakkında birçok kişi Google üzerinden araştırma yapmaya başladı.

Türk televizyonlarının sevilen yarışması Survivor'da yarışan ismi merak konusu oldu. Performansı ve tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran hakkında birçok araştırma yapılıyor. Araştırma yapanlar "Survivor Elif kimdir? Survivor Elif , evli mi, boyu kaç?" gibi soruları soruyorlar.

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Survivor 2020 Ünlüler takımında yer alan Elif Yıldırım Gören, Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyu bulunan ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir. Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.

SURVİVOR ELİF ARABA ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Elif Yıldırım Gören dün akşam gündeme oturdu. Sergilediği performansla araba ödülünü kazandı. Takımı ve kendisi adına büyük sevinç yaşandı.

  1. 11.04.2020
  2. Güncelleme: 11.04.2020 14:49
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