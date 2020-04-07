Bim, A101 ve Şok 2750 TL maaş ile personel alacak! Başvurular İŞKUR'dan... - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
07 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Genel Bim, A101 ve Şok personel alacak

, ve 2750 TL maaş ile personel alacak! Başvurular 'dan...

Bim, A101 ve Şok 2750 TL maaş ile personel alacak! Başvurular İŞKUR'dan...

Türkiye'nin en büyük market zincilerinden olan , ve üzerinden yapılacak başvuruları değerlendirerek 2750 TL maaş ile yeni personeller alacak.

, ve market zincirleri, birçok insan için kapısı olmak ve corona virüsü salgını sırasında üzerlerine düşen yükü hafifletmek adına yeni personel alımları yapacak.Türkiye İş kurumunun () resmi internet sitesinden yapılan personel alımı duyurusuna göre aşağıdaki pozisyonlarda personel istihdam edeceklerini açıkladılar.

BİM, A101 VE ŞOK HANGİ POZİSYONLARDA PERSONEL ALACAK?

Temizlik görevlisi

Market elemanı

Reyon Görevlisi

Muhasebeci

Beden İşcisi

Sevkiyat Görevlisi

Kasiyer

Satış Danışmanı

Depo İşcisi

Forklift Operatörü

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI NE?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Perakende sektöründe kariyer yapmak isteyen,

İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın,

Dinamik, prezentabl, ikna kabiliyeti yüksek,

Ekip ile birlikte mağazanın satış hedefini gerçekleştirebilecek,

Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip, motivasyonu yüksek,

Erkek adaylar için tercihen askerlik vazifesini tamamlamış,

Tercihen sigara kullanmayan,

Kadın-erkek adaylar aramaktayız.

Başvuruların İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yapılması gerekmektedir.

  1. 07.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bim, A101 ve Şok 2750 TL maaş ile personel alacak! Başvurular İŞKUR'dan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA