TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan vatandaşlara 23 Nisan çağrısı! 23 Nisan törenleri yapılacak mı? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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Başkanı 'tan vatandaşlara çağrısı! 23 Nisan törenleri yapılacak mı?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan vatandaşlara 23 Nisan çağrısı! 23 Nisan törenleri yapılacak mı?

hem 'nin kuruluşu hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak bizler için oldukça büyük önem taşıyor. salgını sebebiyle 23 Nisan toplu halde kutlanamayacak. Başkanı konu hakkında özel bir çağrıda bulundu. 23 Nisan kutlamaları evden saat 21:00'da yapılacak.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Organizasyonlar virüs bulaşma tehlikesi olduğu için iptal ediliyor veya ileri bir tarihe alınıyor.Bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olacak. Başkanı 'tan anlamlı çağrısı geldi. Başkanı Mustafa Şentop vatandaşları 23 Nisan'ı evlerinden kutlamaları için çağrıda bulundu.

"İSTİKLAL MARŞINI SÖYLEYEREK COŞKUYLA KUTLAYALIM"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21:00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. Yıl coşkusunu 'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. 'nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. Yıl'ın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım." ifadesini kullandı.

  1. 06.04.2020
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