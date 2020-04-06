TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan vatandaşlara 23 Nisan çağrısı! 23 Nisan törenleri yapılacak mı?
23 Nisan hem TBMM'nin kuruluşu hem Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak bizler için oldukça büyük önem taşıyor. Corona virüsü salgını sebebiyle 23 Nisan toplu halde kutlanamayacak.TBMM Başkanı Mustafa Şentop konu hakkında özel bir çağrıda bulundu. 23 Nisan kutlamaları evden saat 21:00'da yapılacak.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan corona virüsü dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Organizasyonlar virüs bulaşma tehlikesi olduğu için iptal ediliyor veya ileri bir tarihe alınıyor.Bu sene Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü olacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan anlamlı 23 Nisan çağrısı geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop vatandaşları 23 Nisan'ı evlerinden kutlamaları için çağrıda bulundu.
"İSTİKLAL MARŞINI SÖYLEYEREK COŞKUYLA KUTLAYALIM"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21:00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. Yıl coşkusunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100. Yıl'ın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım." ifadesini kullandı.
- 06.04.2020
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