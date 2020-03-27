Kuruluş Osman 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 16. Bölüm tek parça full izle - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
27 Mart 2020, Cuma
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17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 16. Bölüm tek parça full izle

Kuruluş Osman 17. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman 16. Bölüm tek parça full izle

ATV'nin yanınlandığı günden bu yana büyük ilgi duyulan dizisi , 16. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Çok izlenen dizinin merak edilen yeni bölümünde Osman Bye ve Alpleri, Balgay ve nökerlerini pusuya düşürdüğü esnada ortaya çıkan Dündar, 'e meydan okudu ve ortalık iyice karıştı. Kuruluş Osman'ın 16. bölümünü haberimizden izleyebilirsiniz. Peki, dizinin sevenlerinin şimdiden araştırmaya başladığı . fragmanı yayınlandı mı? Tüm detaylar fotomac.com.tr'de...

'in hayata geçirdiği stratejik planla tuzağa çekilen Balgay'ın düştüğü güç durumu gururuna yediremeyerek intikam yeminleri savurmasının ekrana taşındığı 16.son bölümde, Dündar, tarihe geçen ihanetiyle Osman beyi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Kuruluş Osman son bölümde; Balgay ile omuz omuza verip Moğol güçleriyle beraber ortaklık kuran Dündar ile Osman bey arasında kılıçlar çekildiği esnada gizlice köşesine geçen Alişar'ın sapladığı ok sonucunda Dündar olay yerinde ruhunu teslim etti. Dündar'ın yaptıklarının faturası pahalıya mal olurken, yaşananları kendisine bir fırsat bilip düştüğü tuzaktan kaçıp uzaklaşan Balgay ise intikamının çetin olacağının özellikle altını çizip diri diri yakacağını ant içmesinin ardından .bölüm fragmanı bekleniyor. Hain planının kurbanı olup son nefesini veren Dündar'ın obadaki beyliğinin sonlanması ile beraber Osman bey tarafından kayının yeni beyinin ağabeyi Gündüz olarak seçilmesinin ardından Kuruluş Osman 17.bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

KURULUŞ OSMAN 17.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Genel yönetmenliğinde Metin Günay'ın yer aldığı ve senaryosunu ise , Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın üstlendiği zengin oyuncu kadrosu, güçlü olay örgüsü ve başarılı prodüksiyonuyla televizyon ekranlarında her Çarşamba akşamı seyircisini ağırlayan Kuruluş Osman 17.bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı...

KURULUŞ OSMAN 17.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yapımcılığında adlı dizi projesiyle yakından tanıdığımız ve uluslararası çapta önemli başarılara imza atan Mehmet Bozdağ'ın bulunduğu, yönetmen koltuğunda da Fethi Bayram ve 'ın oturduğu, Bozdağ Film farkıyla ATV ekranlarında izleyicisinin karşısına geçen Kuruluş Osman 17.bölümüyle 1 Nisan Çarşamba tarihinde saat 20:00'da yayına girecek.

KURULUŞ OSMAN 16. BÖLÜM | İZLEYİN

Kuruluş Osman 16. Bölüm izle!

  1. 27.03.2020
  2. Güncelleme: 27.03.2020 13:21
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