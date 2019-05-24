Bir Zamanlar Çukurova’da Züleyha hamile! Yeni fragman ise…
Dün akşam ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova 34.bölümde heyecanlı sahneler izleyicileri ekrana kilitledi. Reyting rekorları kıran ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da Saniye, Seher’in Gaffur’dan hamile olduğunu öğrenince yıkıldı. Bir Zamanlar Çukurova’da duygusal anların yaşandığı bu sahnelerde Saniye boşanacağını söyledi. Seher ise çiftlikten uzaklaştırıldı.
Bir Zamanlar Çukurova son bölümde Züleyha ile Yılmaz'ın karşılaştığı an heyecan yarattı. Yılmaz ile Müjgan'ın düğün davetiyesini gören Züleyha bir kez daha yıkıldı. Daha sonra fenalaşan Züleyha hastaneye kaldırıldığında Müjgan ikinci kez anne olacağını söyledi. Bir Zamanlar Çukurova'da bu hamilelik haberi herkesi şoke etti, olanları Yılmaz da duydu. Peki tahliller mi karıştı, baba olması imkansız olan Demir için bir mucize mi gerçekleşti? Tüm soruların yanıtları Bir Zamanlar Çukurova 35.yeni bölümde belli olacak.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin merak edilen yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Çukurova'da herkesin hayatını alt üst eden gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Demir'in Adnan'ın, Yılmaz'ın oğlu olduğunu en başından bu yana bildiğini öğrenmesi Hünkar için büyük bir şok olur. Ancak anne-oğul bu konuda birbirlerini anlayarak, geleceğe dair plan yapmaya başlayacaktır. Bu gerçek ikisinin arasında kalmaya devam edecektir. Demir, şimdi Seher'den nasıl kurtulacağını bulmak zorundadır. Annesi ile birlikte Seher ile yüzleşirler. Seher, Hünkar ve Demir karşısında daha fazla direnemez ve bebeğin Gaffur'dan olduğunu söyler. Hünkar, önce Seher ve Gaffur ile buluşur. Ancak Saniye her şeyi öğrenir!
Seher'e saldırır. Gaffur hala inkar etse bile, kimseyi inandıramaz. Üstelik Saniye'yi sonsuza kadar kaybetmiş gibidir. Saniye, çocuk sahibi olamayışına şimdi daha çok üzülmektedir. Tüm bu karmaşa içinde Seher ile konuşup ona akıl verme görevi de Züleyha'ya düşecektir. Müjgan ve Yılmaz, Fekeli'nin evinde yaşamaya karar verince, evde yeni gelin hazırlığı başlar. Badana boya sırasında da yatağın altında Züleyha'nın mektubu bulunur. Tüm bu karmaşa arasında Züleyha fenalaşır ve hastaneye kaldırılır! Gelecek haber herkesi şok edecektir!
- 24.05.2019
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Kamil Ahmet ile 2 yıl daha
Toplam 1
Yorum
mehmet çok büyük hata kamil oynadığı tüm maçlarda hatalı gol yenmesine neden oldu 2. lig seviyesinde kademeden anlamıyor batuhanda aynı yazık olmu
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Kolaylık sözü
Toplam 2
Yorum
mehmet hüseyni mutlaka kalmalı iyi bir stoper olacak vahid ve toure iyi bir yedek olabilirler iyisi bulunmassa kalabilirler toure yürekli oyuncu
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Trabzonspor Çaykur Rizespor maçına hazır
Toplam 1
Yorum
baksoy Rizespor gergin ve sinirli olacaktır siz sinirlerinize hakim olun çıkın futbolunuzu oynayın ? Herkese adamlık derslerinizi verin ?
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