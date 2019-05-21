Söz dizisinde Yavuz öldü mü? Söz 87. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Pazartesi akşamları Star TV ekranlarına gelen Söz dizisi izleyicileri heyecanlandırdı. Söz'ün sarı komutanı Yavuz, gerçek hayattaki adı Tolga Sarıtaş olan oyuncunun performansı büyük beğeni topladı. Söz 86.bölümde Yavuz üzerine serilen Türk bayrağından sonra uyandı, Tim büyük bir sevinç yaşadı.



SÖZ 84. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı, yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

SÖZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



Yavuz ve Tim, Erdem Komutan'ı kurtarmak için hayatlarını hiçe sayarlar.



Erdem'in üzerindeki patlayıcıyı etkisiz hale getirmek için Dragan'a ihtiyacı olan Tim, Dragan'ı vermemek için canla başla mücadele eder. Fakat yaralı halde iki ateş arasında kalan Dragan kendinde değildir. Yavuz ve Tim, Erdem komutanlarının hayatını kurtarmak için başka bir yol bulmak zorundadır.

Yavuz'un giderek ilerleyen rahatsızlığını Tim öğrenir. Komutanlarını yaşatmak için Dragan'ın yerini bildiği panzehire ihtiyaçları vardır. Her şey çok geç olmadan panzehire ulaşmak için bir plan yaparlar. Ama bu planın işlemesi için önce Dragan'a ulaşmak zorundadırlar.

Önemli adamlarını tek tek kaybeden Dost artık en büyük hamlesini yapma vakti geldiğine karar verir. Sınırımızda kurulacak bir terör devleti için gerekirse büyük bir çatışmayı göze almıştır. Ama Tim ve askerlerimiz bu hamle için hazırdır.

SÖZ'ÜN YAVUZ'U TOLGA SARITAŞ KİMDİR?

Tolga Sarıtaş, 1991 yılında İstanbul'da doğmuştur. Halil Akkanat Lisesi'nden mezun oldu. Liseden sonra, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmeyerek müzik gruplarıyla birlikte baterist ve gitarist olarak sahne aldı.

Tolga Sarıtaş, aynı zamanda Özlem Tekin'in Kimse Bilmez adlı müziğinin klibinde de yer almıştır. Arka Sokaklar, ve Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizilerinde de küçük bölümler oynamıştır.

Kanuni Sultan Süleyman rolünü Halit Ergenç'in, Hürrem Sultan'ı Vahide Perçin'ın canlandırdığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde 4. Sezonda Hürrem Sultan'ın oğlu Şehzade Cihangir'i canlandırdı.

Tolga Sarıtaş, 2014 yılında yayınlanmaya başlayan ve başrollerinde Mete Horozoğlu, Ekin Koç, Ayça Bingöl ve İlker Kızmaz olan "Benim Adım Gültepe" dizisinde Murat karakterini canlandırmıştır.

2014 yılında TRT1'de yayınlanan "Büyük Sürgün Kafkasya" adlı dizinin başrollerinde Melis Birkan, Tolga Sarıtaş, Elif Atakan, Nilüfer Açıkalın, Alpay Kemal Atalan, Luran Ahmeti ve Ertan Saban oynadı.

Tolga Sarıtaş, Kanal D ekranlarında 18 Haziran 2015 tarihinde Sadullah Çelen yönetmenliğinde başlayan "Güneşin Kızları" adlı dizide "Ali Mertoğlu" karakterini oynamaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Emre Kınay, Kanat Heparı, Evrim Alasya, Berk Atan, Hande Erçel, Miray Akay, Sarpcan Köroğlu, Burcu Özberk, Sarper Arda, Meltem Gülenç, Teoman Kumbaracıbaşı, Funda İlhan gibi isimler yer almaktadır.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Güneşin Kızları (Ali Mertoğlu) (TV Dizisi)

2014 - Büyük Sürgün Kafkasya (TV Dizisi)

2014 - Benim Adım Gültepe (Murat) (TV Dizisi)

2013 - Muhteşem Yüzyıl 4. Sezon (Şehzade Cihangir) (TV Dizisi)

2013 - 20 Dakika (TV Dizisi) (Bölüm oyuncusu)

2013 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki (TV Dizisi) (Bölüm oyuncusu)

2012 - Arka Sokaklar (TV Dizisi) (Bölüm oyuncusu)

2011 - Sen de Gitme (TV Dizisi)

2010 - Kaledeki Yalnızlık (Feyyaz) (Sinema Filmi)

2010 - Bilinmeyen Yaşın Yorgunu (Berkcan) (Sinema Filmi)

2008 - Bahtı Kara (Berk) (Sinema Filmi)