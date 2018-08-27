‘Hep birlikte Türkiye olacağız’ – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    ‘Hep birlikte olacağız’

    ‘Hep birlikte Türkiye olacağız’

    Okçular Vakfı'nın düzenlediği 'nin 947. yıl dönümü etkinliklerine katılan Başkan , Türk halkına önemli mesajlar gönderdi.

    Okçular Vakfı'nın düzenlediği 'nin 947. yıl dönümü etkinliklerine katılan Başkan , Türk halkına önemli mesajlar gönderdi. İlk olarak 'in Ahlat İlçesi'ndeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden Başkan Erdoğan, daha sonra kurmaylarıyla birlikte 'a geçti. 75 bin kişinin katıldığı meydanda konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet... Hep birlikte olacağız. Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar. Bizler bir oldukça Allah'ın izniyle 2023'e, 2053'e ve 2071'e yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

    1. 27.8.2018
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