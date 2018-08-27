Okçular Vakfı'nın düzenlediği Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinliklerine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk halkına önemli mesajlar gönderdi. İlk olarak Bitlis'in Ahlat İlçesi'ndeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden Başkan Erdoğan, daha sonra kurmaylarıyla birlikte Muş'a geçti. 75 bin kişinin katıldığı meydanda konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet... Hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar. Bizler bir oldukça Allah'ın izniyle 2023'e, 2053'e ve 2071'e yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.