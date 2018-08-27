‘Hep birlikte Türkiye olacağız’
Okçular Vakfı'nın düzenlediği Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinliklerine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk halkına önemli mesajlar gönderdi.
Okçular Vakfı'nın düzenlediği Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinliklerine katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk halkına önemli mesajlar gönderdi. İlk olarak Bitlis'in Ahlat İlçesi'ndeki Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret eden Başkan Erdoğan, daha sonra kurmaylarıyla birlikte Muş'a geçti. 75 bin kişinin katıldığı meydanda konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet... Hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar. Bizler bir oldukça Allah'ın izniyle 2023'e, 2053'e ve 2071'e yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.
- 27.8.2018
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc ayrıca takım berabat değil sadece birbirine alışma sürecinde. sen takım alışana kadar gidip galatasaray'ı filan tut...
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Cocu: “Şans yanımızda değildi”
Toplam 18
Yorum
brc aykut kocaman'da maç alıyodu? neden bir olup gönderttiniz o zaman adamı? hazır ve kazanmaya alışkın bir kadroyu bozdurdunuz?
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Beşiktaş Adem Ljajic'i kiraladı! Adem Ljajic kimdir?
Toplam 2
Yorum
Bence Sözlesme Bitmis Sergio Canales vardi neden almadik ?
‘Hep birlikte Türkiye olacağız’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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