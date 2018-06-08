Erdoğan Demirören vefat etti – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    09 Haziran 2018, Cumartesi
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    vefat etti

    Erdoğan Demirören vefat etti

    Başkanı 'in babası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Türkiye Futbol Federasyonu () Başkanı 'in babası Başkanı hayatını kaybetti. Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören bir süredir İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavi görüyordu.

    79 Yaşında hayatını kaybeden Erdoğan Demirören'in vefatının ardından hastane yönetimi açıklama yaptı. Hastane adına açıklama yapan tıbbı direktör Özgür Şamilgil, "Acı bir haberi vermek için karşınızdayım. Saygıdeğer iş insanı Erdoğan Demirören bugün saat 11: 53 itibariyle aramızdan ayrılmıştır. Solunum yetersizliği nedeniyle bir süredir takip altındaydı. Ailesinin yakın ilgisi ve alakası hastanenin tüm personelinin çabalarıyla bugüne kadar ızdırap çekmeden yaşamını sürdürmüştür. Allah kalanlara sabırlar versin. 31 Mayıs 2018 itibariyle hastanemiz yoğun bakımını alınmıştı. Solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda tıbbı destek ve tedavisi sürüyordu"dedi. Şamilgil'in ardından konuşan Demirören Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal'da Demirören Ailesi olarak acılarının büyük olduğun söyleyerek, " Cenaze namazı Fatih Camii'nde Pazar günü öğlen namazına müteakip olacak" dedi.

    ERDOĞAN DEMİRÖREN KİMDİR?
    Erdoğan Demirören, 28 Ağustos 1938 tarihinde İnegöl'de dünyaya geldi. Öğrencilik yıllarını İstanbul'da geçirdi. Saint Benoit Lisesi mezunu Demirören, 1956-57 sezonunda Beşiktaş'ta forma giydi. Babasının 1957 yılında vefatı üzerine Sirkeci'de otomobil yedek parça ithalatı ve pazarlaması yapan Oto Kolaylık şirketinin başına geçti. Tülin Demirören ile evlenen Erdoğan Demirören'in iki oğlu ve bir kızı bulunuyor.

    1. 8.6.2018 12:25
    2. Güncelleme: 8.6.2018 12:55
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